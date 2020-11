Polsko bude vetovat rozpočet a fond EU, schválili poslanci. Opozice vyzvala, aby se vláda vzpamatovala

Varšava/Londýn/Budapešť Dolní komora polského parlamentu, Sejm, ve čtvrtek přijala usnesení, ve kterém podpořila rozhodnutí polské vlády vetovat sedmiletý rozpočet Evropské unie a fond koronavirové pomoci. Pro usnesení hlasovalo 236 poslanců, 209 bylo proti a jeden se zdržel, uvedla agentura Reuters. Varšava a Budapešť použily veto, protože čerpání unijních peněz má být napříště provázáno s dodržováním principů právního státu.

Podle čtvrtečního usnesení se Varšavě nezamlouvá, že mechanismus propojení čerpání unijních peněz s dodržováním právního státu obsahuje „nejasná a nepřesná“ pravidla, uvedla televize TVN 24.



V Sejmu má většinu vládní koalice vedená konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS). Nicméně přijetí rezoluce předcházela bouřlivá debata. „Zájem národa vyžaduje, abychom postupovali společně a nedovolili zavést zadními vrátky mechanismy škodící Polsku a EU,“ prohlásila Joanna Borowiaková z PiS.

Opozice naopak vyzývala vládu, aby se „vzpamatovala“. „Chceme učinit přítrž šílenství. Vaše usnesení je směšné,“ prohlásil Slawomir Nitras z řad liberální opozice. „Na konci vaší strategie je prohra. Neškoďte Polsku, neškoďte Polkám a Polákům,“ apeloval Andrzej Szejna z opoziční levice. „PiS si chce dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na pravidla,“ prohlásil Janusz Korwin-Mikke, zástupce krajní pravice.

‚Nulová šance‘ pro schválení

Předložení rezoluce ve středu avizoval premiér Mateusz Morawiecki, který varoval, že nařízení o čerpání peněz „by mohli libovolně interpretovat byrokraté v Bruselu, což by později hrozilo rozpadem unie“.

Představitel maďarské vlády ve čtvrtek zopakoval, že z pohledu Budapešti je „nulová šance“ na to, aby země rozpočet v současné podobě podpořila. „Je tu nulová šance, že by rozpočet EU nebo záchranný fond mohly začít fungovat v současné podobě,“ uvedl šéf úřadu vlády Gergely Gulyás.

Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak také na celý sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun).

Evropská unie si s ohledem na své hodnoty nemůže dovolit ustoupit tlaku Maďarska a Polska, které blokují přijetí unijního rozpočtu kvůli nesouhlasu s tím, aby čerpání evropských peněz bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. V komentáři pro server Project Syndicate to napsal americký finančník maďarského původu George Soros.

„Ačkoli obě země jsou největšími příjemci peněz z rozpočtu, jejich vlády tvrdošíjně odmítají podmínku dodržování právního státu, kterou EU přijala na přání Evropského parlamentu. Vědí, že vládu práva frapantním způsobem porušují, a nechtějí za to nést důsledky,“ napsal Soros. Podle něj je veto rozpočtu ze strany Varšavy a Budapešti „zoufalým hazardem“, který je o to nebezpečnější, že přichází v době koronavirové pandemie.

Podle amerického filantropa má EU v ruce nástroje, jak si s odporem obou států poradit, a neměla by jim proto ustupovat. Soros upozornil na to, že v případě, že by se země na novém rozpočtu nedohodly, bude unie fungovat v rozpočtovém provizoriu, tedy na základě prodloužení dosavadního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že EU již přijala právní předpis podmiňující čerpání peněz dodržováním právního státu, i Maďarsko a Polsko by v rámci rozpočtového provizoria neměly dostat „žádné platby, protože jejich vlády porušují právní stát“.