Válka o Těšínsko žije dodnes. Polsko chce po volbách opět řešit český územní dluh

Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při úpravě hranice v roce 1958, informoval portál Fakt. Polské požadavky vznikly jako důsledek sporu o Těšínsko.
Řeka Olše tvoří přírodní hranici mezi polskou a českou částí města Těšín.

Řeka Olše tvoří přírodní hranici mezi polskou a českou částí města Těšín. (13. února 2014) | foto: Profimedia.cz

Most Svobody spojuje Polsko a Česko.
Most Svobody spojuje Polsko a Česko.
Na pěším hraničním přechodu v lesích nad Náchodem se 16. května 2020...
„My k nim na nákupy, oni k nám na pivo,“ referují obyvatelé Českého Těšína o...
„Plánuje se obnovení polsko-českých konzultací na expertní úrovni. Cílem bude představit stanoviska stran k řešení českého územního dluhu a především získat od české strany podrobné informace o důvodech odstoupení od dohod z roku 2015,“ zjistil Fakt na polském ministerstvu zahraničí.

Ministerstvo nechtělo záležitost řešit před českými parlamentními volbami, protože se obávalo, že by se věc stala tématem volební kampaně. Otázka územního dluhu vyvolává v České republice stejně jako v Polsku silné emoce, upozorňuje Fakt.

Polské požadavky vznikly jako důsledek sporu o Těšínsko, který se mezi Československem a Polskem vedl od rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918. Mezistátní smlouva byla podepsána v roce 1958, kdy se s konečnou platností vytyčila státní hranice.

Ta se zkrátila o 80 kilometrů a na 85 místech se pozemky českých majitelů ocitly na polské straně a naopak. Přestože se uskutečnilo územní narovnání, Polsko tvrdí, že přišlo o 368 hektarů, a po roce 1989 byl spor obnoven.

V roce 1992 byla ustavena polsko-česká komise, která se případem zabývala, a v roce 2005 nabídla česká vláda Polsku finanční kompenzaci, kterou Varšava odmítla. V roce 2015 česká vláda schválila soupis pozemků vhodných k předání, Česko od něj však později upustilo.

Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí podle portálu Fakt uvedla, že rozhovory s Polskem o územním sporu trvají už řadu let. Dodala nicméně, že ministerstvo prozatím nezveřejňuje žádné podrobnosti.

