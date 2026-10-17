První svého druhu. V Polsku proběhne cvičení na udržování míru na Ukrajině

Vojenský personál z několika zemí bude simulovat přesun vojsk a zásob, jako jsou potraviny a palivo. Cvičení bylo domluveno na červencové schůzce takzvané koalice ochotných v Paříži, tedy skupiny zemí, které dlouhodobě Ukrajinu v její obraně podporují.
„Cílem manévrů je zajistit, abychom byli připraveni podpořit vojenský výcvik a poválečnou obnovu, které Ukrajina bude potřebovat,“ řekl nedávno britský ministr obrany Wes Streeting poté, co ve Washingtonu poprvé jednal se svým americkým protějškem Petem Hegsethem.
„Ukrajina je frontovou linií boje za svobodu po celém světě a je naprosto zásadní, aby zvítězila nad Putinovou agresí. Prostřednictvím našeho vedení koalice ochotných plánujeme mír a svobodu, které si přejeme,“ dodal Streeting.
Účast Británie a Francie je podle polského premiéra Donalda Tuska „klíčová“ a pomůže koalici ochotných připravit se na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině, stejně jako širšímu regionu střední a východní Evropy. Bývalý britský poradce pro národní bezpečnost Peter Ricketts zase tvrdí, že Putin se snaží podkopat morálku na Ukrajině i v evropských zemích, a vyjádřil se pro další podporu napadené země.
Vyhlídky na mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem se zdají být vzdálené. Putin nedal najevo, že by byl připraven válku ukončit. Ruské síly dál ze vzduchu útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. Státy koalice ochotných chtějí podle The Times zajistit, aby byly připraveny nasadit své jednotky v případě náhlé změny situace.
Klíčovou roli by podle evropských zástupců sehrála podpora ze strany USA, případně v podobě amerických bojových letadel připravených bránit pozemní síly. Americké zpravodajské služby by rovněž byly nezbytné pro včasné varování před případnými ruskými útoky.
Vztahy mezi Ukrajinou a USA se však v posledním týdnu zhoršily. Americký prezident Donald Trump minulý týden po dohodě s Putinem domluvil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh nejméně 300 000 tun nafty, což Zelenskyj označil jako projev slabosti.
Trump také mimo jiné řekl, že je na čase, aby Zelenskyj opustil svůj post, a obvinil ho z toho, že se nezapojil do mírových jednání. Ukrajina si také v posledních dnech stěžovala na omezení amerického satelitního systému Starshield důležitého při zachycování ruských dronů.