Na právo migrantů na azyl nesahejte, varuje Tuska Evropská komise

Mluvčí Komise řekl, že členské státy „mají povinnosti na unijní a mezinárodní úrovni, včetně práva umožnit přístup k azylovému řízení“. Tusk byl v letech 2014 až 2019 předsedou Evropské rady, která mimo jiné spoluurčuje směřování Evropské unie.

Polsko už několik let obviňuje režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, že aktivně podporuje migranty z krizových oblastí, aby se snažili dostat do EU přes polskou hranici. Bělorusko je blízkým spojencem Ruska.

„Musíme pracovat na evropském řešení. Takovém, které bude silně působit proti hybridním útokům (ruského diktátora Vladimira) Putina a Lukašenka,“ cituje Politico mluvčího Evropské komise. EU podle něj nesmí dopustit, aby Rusko a Bělorusko využívaly její hodnoty, včetně práva na azyl, proti ní samotné a podkopávaly v sedmadvacítce demokracii.

Politico poznamenává, že není jasné, jakých částí polské hranice by se Tuskovo opatření týkalo, ani jak chce Polsko zajistit, že opatření bude v souladu s mezinárodním právem.

Tusk podle portálu deníku Gazeta Wyborcza v neděli řekl, že vzorem mu bylo Finsko. Jeho parlament v červenci schválil zákon, který dal pohraničníkům možnost vracet žadatele o azyl, kteří se pokoušejí vstoupit do země z Ruska. Výjimka platí pro děti a handicapované.

Proti Tuskovu plánu se ohradil Szymon Holownia, který je předsedou Sejmu, tedy dolní komory polského parlamentu. Holownia stojí v čele strany Polsko 2050, která je členem Tuskovy vládní koalice. Uvedl, že pro jeho politické uskupení je právo na azyl „svaté“ a že jakékoliv jeho pozastavování by bylo přípustné pouze v případě krajního zhoršení situace na hranici. Na kontrole tohoto opatření by se kromě vlády musel podílet parlament a prezident.

„Tak závažné omezení by se rozhodně nemohlo používat jako ‚prevence‘“, napsal Holownia na svém profilu na Facebooku. „Důsledně zastáváme názor, že bezpečnost je rozhodně nejdůležitější, ale bezpečnost nevylučuje lidskost,“ dodal. Tuskův záměr tak podle deníku Gazeta Wyborcza zřejmě vyvolá spory uvnitř vládní koalice. Kriticky na něj reagoval i zástupce Levice Robert Biedroń, podle kterého premiér s koaličními partnery záměr nekonzultoval.

Polský deník Rzeczpospolita Tuskovo sobotní oznámení považuje za počátek kampaně před prezidentskými volbami, které se budou konat příští rok. Premiér podle něj dospěl k závěru, že kandidátovi liberální Občanské koalice hlasy městských elit pro zajištění místa v prezidentském paláci nestačí.

„On ví, že rozhodnutí, kdo se stane prezidentem, závisí na tom, zda se mu podaří kontrolovat emoce (a buďme upřímní, hlavně strach) milionů Poláků,“ napsala Rzeczpospolita. Kvůli tomu premiér Tusk říká, že „získá zpět kontrolu nad migrací“ a prohlašuje, že chce ilegální migraci zcela zastavit. List připomíná, že Tuskova proevropská strana svého kandidáta do prezidentských voleb ještě nevybrala.

Právo a spravedlnost chce referendum

Největší opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) chce, aby se konalo referendum o migračním paktu Evropské unie a systému přerozdělování migrantů.

„Migrace je reálné nebezpečí. Nejde ani tak o nelegální migraci z východu, ale o migraci z Německa, o přesouvání migrantů do Polska z Německa,“ řekl předseda parlamentního klubu strany Mariusz Blaszczak v rozhlasové stanici Radio Wnet. Problémem je podle něho to, že lidé z Blízkého východu a ze severní Afriky tlačí na Evropu a „EU, kterou ovládá Německo, se rozhodla zavést migrační pakt, tedy přehazovat tyto lidi z Německa do jiných zemí EU“, uvedl politik z euroskeptické strany. Aby se referendum konalo, muselo by ho podpořit půl milionu lidí.

Státy Evropské unie definitivně potvrdily migrační balíček EU letos v květnu. Česko se zdrželo, Polsko, Slovensko a Maďarsko byly proti. Migrační pakt počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, ostatní pomohou buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně či materiálně.

Před rokem se v Polsku konalo zároveň s parlamentními volbami referendum, jehož jedna otázka se týkala migrace. Podle politologů jeho konání prosadilo tehdy vládnoucí Právo a spravedlnost, aby k volebním urnám nalákalo své stoupence. Výsledky referenda nebyly závazné, protože se ho nezúčastnil dostatek voličů.