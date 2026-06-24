Záchranáři dostali hlášení o zranění v sobotu odpoledne ve 13:40. Na místo vyrazili okamžitě.
„Když záchranáři dorazili na místo, svědci již vedli resuscitaci,“ uvedla polská záchranná služba (GOPR) na Facebooku. Svědci bez váhání použili záchranné vybavení, které bylo dostupné v přístřešcích, včetně defibrilátoru.
Záchranáři si po příjezdu převzali ženu do péče a zavedli pokročilá lékařská opatření.
„Boj měl efekt,“ informovali v příspěvku. Pacientku se jim povedlo oživit a sanitkou ji poté dopravili do nemocnice.
„Chceme zdůraznit nádherný přístup turistů a svědků incidentu. Jejich okamžitá reakce a znalosti pomohly zachránit lidské životy,“ vyjádřili se záchranáři na závěr.
Horská záchranná služba zároveň v příspěvku zveřejnila fotografii helmy, kterou měla cyklistka na sobě. Po zásahu bleskem z ní moc nezbylo, ale ženě pravděpodobně zachránila život.
Případ není zdaleka ojedinělý. V červnu před dvěma lety zasáhl blesk v polských Jizerských horách 24 lidí včetně dětí. Všichni vyvázli s lehkými popáleninami, kromě tří, kteří byli převezeni do nemocnice. Jejich životy však v ohrožení nebyly.
Také v Česku vyjíždějí hasiči k podobným událostem. V listopadu minulého roku zasáhl blesk patnáctiletého chlapce z Opavy při fotbalovém tréninku. Přímo na trávníku upadl do bezvědomí, přestalo mu bít srdce. V květnu toho samého roku stejné neštěstí potkalo dva německé turisty v Tisé na Ústecku. Zásah bleskem jim způsobil vážné popáleniny v oblasti hrudníku. V obou případech pacienti přežili.