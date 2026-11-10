Střelec z Krakova se zajímal o norského vraha Breivika, zjistila policie

Vyšetřovatelé prohledali obsah počítače muže, který nejdříve zastřelil své rodinné příslušníky a pak v sobotu útočil z auta na krakovském hlavním náměstí. „Jasně se ukazuje, že navštívil stránky týkající se Anderse Breivika,“ řekl ministr spravedlnosti ve vysílání stanice Radio Kraków.
Podle něj vyšetřovatelé také zajistili symbolické předměty, které odkazují na krajní pravici. Vyšetřování se tak nyní zaměřuje na ideologické pozadí činu, dodal ministr. Útočník však po sobě nezanechal žádný politický manifest či jiný podobný spis.
Prokurátor Eryk Stasielak agentuře PAP řekl, že útočník se zajímal o extremistické ideologie, ale neupřesnil, zda se jednalo o krajně pravicové či krajně levicové názory. Podle prokurátora se čtyřiadvacetiletý Michal Oksiński zajímal také o střelby s velkým počtem obětí ve Spojených státech.
Breivik, který se otevřeně hlásí k nacismu a odsuzuje multikulturní společnost, v červenci 2011 odpálil nálož ve vládní čtvrti v Oslu, jež zabila osm lidí, a pak zastřelil 69 lidí na táboře sociálnědemokratické mládeže na ostrově Utöya. V současnosti se nachází ve vězení, kde by mohl strávit zbytek života. Breivika označil za zdroj inspirace například Brenton Tarrant, který v roce 2019 při útoku na dvě mešity na Novém Zélandu zabil 51 lidí.
Polský premiér Donald Tusk v úterý vyzval k přísnější kontrole chování na internetu. „Požaduji také naléhavou revizi všech norem týkajících se zbraní,“ oznámil premiér. Podle něj se však vláda musí vyhnout rozhodnutím pod momentálním návalem emocí. Premiér odmítá jak úplný zákaz držení palných zbraní, tak výrazné rozvolnění pravidel.
Zurek uvedl, že rozsáhlé vyšetřování činu bude pokračovat i po pondělním úmrtí střelce, což vede k zániku trestní odpovědnosti. Vyšetřovatelé podle něj nalezli tlumič, provádějí forenzní analýzy a soustředí se také na střelcovy kontakty. „Musíme to pochopit do hloubky,“ řekl.
Zdravotnické úřady sdělily, že v nemocnici zůstává třináct z patnácti lidí zraněných při střelbě. Jejich stav je stabilizovaný. Jeden ze zraněných byl převezen do domovského Rakouska.