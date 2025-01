VIDEO: Poláci myli vyděšeného koně v myčce vapkou, hrozí jim tři roky

„Takové chování je naprosto nepřípustné! Je to nejen projev naprosté ignorance, ale také jasný příklad krutosti,“ usoudil místní portál, který zveřejnil snímky z myčky.

„Tlakové myčky jsou určeny k mytí vozidel, ale živému stvoření mohou způsobit bolest, vážně mu poškodit kůži a dokonce trvale poškodit zdraví,“ připomněl. Mužům, kteří přijeli k myčce s koněm zapřaženým v bryčce, „naprosto chybí empatie, odpovědnost i jakékoliv znalosti, co zvířata potřebují“, usoudil.

W Makowie Mazowieckim dwaj mężczyźni wjechali bryczką na myjnię samoobsługową, gdzie postanowili umyć konia za pomocą myjki ciśnieniowej.



W pewnym momencie zwierzę spłoszyło się, stanęło na tylnych kopytach, po czym upadło na betonową posadzkę. Po kilku minutach woźnica ponownie…

Policii nikdo na týrání zvířete v myčce neupozornil, strážci zákona se pustili do vyšetřování teprve po analýze snímků na internetu, řekla televizi TVN 24 policejní mluvčí Monika Winniková.

„Shromažďujeme důkazy. Spolupracujeme s veterinářem,“ řekla s tím, že na probíhajících úkonech závisí, jak bude vyšetřování pokračovat.

„Je to poprvé, co se tu něco takového stalo. Jsem otřesen z toho, co jsem viděl,“ řekl televizi TVP 3 vedoucí benzinky, u které se nachází myčka, poškozená vyděšeným koněm.

Nahrávky z průmyslové kamery nejen šokovaly vedoucího, ale také policii umožnily identifikovat majitele koně z obce Malech. Na místo se kromě policejní hlídky vydal i veterinář, aby posoudil stav zvířete. V případě obvinění a odsouzení hrozí pachateli až tři roky za mřížemi, dodala stanice.