V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí

Autor: ,
  9:25aktualizováno  9:25
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....

Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....
Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....
Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....
Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....
7 fotografií
Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. V neděli to oznámil předseda maďarské vlády Péter Magyar.

„Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Upřímnou soustrast rodinám obětí!“ napsal Magyar. Stav zraněných je podle něj vážný. Nehoda se stala kolem 1:00 na dálnici M3 u obce Mezőkeresztes.

Turistický autobus s polskou registrační značkou se z dosud neznámých příčin převrhl do krajnice, uvedl podle agentury MTI policejní mluvčí Attila Janasóczki. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul.

Hasičský záchranný sbor oznámil, že do 3:00 vyprostil 35 lidí, kteří v převráceném vozidle uvázli. Podle předchozích informací cestovalo ve vozidle 57 lidí a dva řidiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.