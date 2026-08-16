V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí

„Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Upřímnou soustrast rodinám obětí!“ napsal Magyar. Stav zraněných je podle něj vážný. Nehoda se stala kolem 1:00 na dálnici M3 u obce Mezőkeresztes.
Turistický autobus s polskou registrační značkou se z dosud neznámých příčin převrhl do krajnice, uvedl podle agentury MTI policejní mluvčí Attila Janasóczki. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul.
Hasičský záchranný sbor oznámil, že do 3:00 vyprostil 35 lidí, kteří v převráceném vozidle uvázli. Podle předchozích informací cestovalo ve vozidle 57 lidí a dva řidiči.
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