Východní hranici zaminujeme do 48 hodin, hlásí Polsko. Úmluva už mu nesvazuje ruce

  15:47aktualizováno  15:47
Polsko odstoupilo od Ottawské úmluvy zakazující výrobu a používání protipěchotních min. Oznámil to premiér Donald Tusk, podle něhož bude Polsko schopné rozmístit miny na svých východních hranicích s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí do 48 hodin.

Polsko od Ottawské úmluvy oficiálně odstoupilo v pátek po šestiměsíční výpovědní lhůtě. Varšava oznámila záměr přestat být signatářem smlouvy na začátku minulého roku, v červenci tehdejší prezident Andrzej Duda podepsal legislativu umožňující odstoupení.

Miny na vojenském cvičení u polské Zielonky. Varšava odstoupila od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min. (19. února 2026)
Polské rozhodnutí souvisí s obavami z ruské hrozby. Varšava plánuje rozmístit miny na hranicích s Běloruskem a Kaliningradskou oblastí v rámci projektu „Východní štít“. Tusk v této souvislosti oznámil dokončení moderního bezpilotního systému dálkového minování Bluszcz (Břečťan).

„Dnes jste viděli krátkou prezentaci možností systému Bluszcz. Právě dokončujeme tento projekt v rámci Východního štítu, který je klíčový pro naši bezpečnost, naše území a naše hranice,“ řekl Tusk ve čtvrtek.

„To zahrnuje i schopnost, které brzy dosáhneme – možnost v případě ohrožení během 48 hodin zaminovat polské hranice,“ dodal.

Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz očekává, že polský zbrojní průmysl začne vyrábět protipěchotní miny. Zdůrazňuje, že jejich použití je obranné, nikoli ofenzivní. Podotýká, že Rusko miny má a vyrábí je.

„Odstoupili jsme od Ottawské úmluvy spolu s pobaltskými státy a Finskem, abychom neztratili žádnou příležitost chránit naši zemi. To je velmi jasný signál, že Polsko bude plnit všechny úkoly, aby bylo připravené, bezpečné a odstrašující,“ uvedl ministr.

Z dohody již v rámci „regionální solidarity“ vystoupily Finsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko, které sousedí s Ruskem a obávají se, že v případě ukončení války na Ukrajině by Moskva mohla obrátit svou pozornost na ně s cílem obnovit mocenské postavení někdejšího SSSR. Litva a Finsko oznámily, že budou protipěchotní miny vyrábět a zásobovat jimi Ukrajinu.

