„Grafika s německým nacistou se stala plakátem propagujícím vratislavský pochod oslavující znovuzískanou nezávislost Polska. Dokonce i se symbolem SS,“ napsal polský list Gazeta Wyborcza.
Bývalý farář a nacionalista Jacek Miendlar, který se podílí na organizaci demonstrace, podle deníku v pozvánce na pochod připomíná masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni za druhé světové války a varuje před „poukrajinštěním“ a „banderizováním“ Polska.
Výročí opětovného získání polské nezávislosti ale propaguje předělávkou práce Ludwiga Hohlweina, nadšeného nacisty a spolupracovníka ministra propagandy Josepha Goebbelse. Na plakátu vratislavští „národovci“ změnili barvu na černobílou, z hákového kříže udělali logo WFP (White Front Poland) a doplnili o přeškrtlé symboly sexuálních menšin LGBT+, antifašistů a Evropské unie.
Gazeta Wyborcza požádala o vyjádření Institut národní paměti (IPN), který má dohlížet na zákaz propagování totalitárního zřízení v zemi. „Na odpověď čekáme,“ napsal list.