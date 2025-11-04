Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu

  9:55
Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11. listopadu plakát, který je upravenou verzí plakátu z dob nacistického Německa a Adolfa Hitlera. „Pochod Poláků“ má projít Vratislaví pod heslem „Válku nikdy více“, což je nejspíše narážka na válku, kterou za polskou východní hranicí vede Rusko, a také na podporu, kterou Varšava poskytuje napadené Ukrajině.

Pochod nacionalistů a pravicových extremistů ve Varšavě. Několik desítek tisíc lidí se zúčastnilo Pochodu nezávislosti, který v posledních letech pravidelně připomíná 11. listopad. (11. listopadu 2017) | foto: ČTK

Grafika s německým nacistou se stala plakátem propagujícím vratislavský pochod oslavující znovuzískanou nezávislost Polska. Dokonce i se symbolem SS,“ napsal polský list Gazeta Wyborcza.

Bývalý farář a nacionalista Jacek Miendlar, který se podílí na organizaci demonstrace, podle deníku v pozvánce na pochod připomíná masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni za druhé světové války a varuje před „poukrajinštěním“ a „banderizováním“ Polska.

Výročí opětovného získání polské nezávislosti ale propaguje předělávkou práce Ludwiga Hohlweina, nadšeného nacisty a spolupracovníka ministra propagandy Josepha Goebbelse. Na plakátu vratislavští „národovci“ změnili barvu na černobílou, z hákového kříže udělali logo WFP (White Front Poland) a doplnili o přeškrtlé symboly sexuálních menšin LGBT+, antifašistů a Evropské unie.

Gazeta Wyborcza požádala o vyjádření Institut národní paměti (IPN), který má dohlížet na zákaz propagování totalitárního zřízení v zemi. „Na odpověď čekáme,“ napsal list.

