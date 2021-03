Polsko od soboty zavádí přísnější epidemická opatření, v úterý země zaznamenala rekordní počet nakažených

Varšava V Polsku vstoupí od soboty v platnost zpřísněná omezující opatření. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Niedzielski poté, co ráno vešlo ve známost, že za úterý v zemi přibylo 25 052 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. To je nejvyšší denní přírůstek infikovaných v letošním roce.

Polsko a Maďarsko hlásí prudký růst počtu nakažených, Budapešť vykázala rekord Polská vláda ve snaze potlačit rychlé šíření infekce, způsobené britskou variantou koronaviru, postupně zpřísňovala opatření v nejvíce postižených vojvodstvích. Nevyloučila však celostátní uzávěru v případě, že počty nakažených dál porostou.

Ministr Niedzielski na tiskové konferenci tento krok oznámil. Od 20. března do 9. května tak v celém Polsku zůstanou uzavřená nákupní centra, muzea, kina, divadla, umělecké galerie, hotely i sportoviště. K dálkové výuce se také vrátí žáci prvních až třetích tříd základních škol. Více než 25 000 nových případů je nejvyšší údaj od 14. listopadu, poznamenala televize TVN 24 k údaji o počtu nakažených během úterý. Dodala, že ve středu 453 oznámených úmrtí v souvislosti s covidem-19 znamená, že od počátku pandemie podlehlo nákaze více než 48 000 Poláků. A počet pacientů s covidem-19, kteří jsou napojeni na plicní ventilátor, dosáhl nejvyššího počtu od začátku pandemie.

Polsko pomůže Čechům s covidovými pacienty. Čekáme na signál, zní od sousední země Z bezmála 30 000 lůžek pro pacienty s covidem-19 je obsazeno 21 511 a z 2979 ventilátorů je využito 2193. V Polsku, které má přibližně 38 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 1,9 milionu lidí, z nichž zemřelo 48 032.