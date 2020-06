Polsko otevřelo své hranice se sousedními státy z EU, následovat bude i Francie

PAŘÍŽ Polsko v sobotu po třech měsících otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy Evropské unie. Na hranicích s Českem, Slovenskem, Německem a Litvou se již nebude lidem kontrolovat teplota a pro unijní občany odpadá i povinnost dvoutýdenní karantény, informovala agentura DPA. Kontroly na hranicích s Ukrajinou, Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí zůstávají.

Polsko v polovině března zakázalo kvůli šíření viru SARS-CoV-2 vstup cizinců do země. Poláci, kteří se vraceli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény. Později vláda premiéra Mateusze Morawieckého stanovila výjimky, například pro lidi dojíždějící do sousedních zemí za prací.



Od počátku epidemie se v Polsku koronavirem nakazilo podle místní vlády 28 557 lidí. S covidem-19 jich 1222 zemřelo. Asi 13 800 infikovaných se již zotavilo.

Otevření hranic se sousedními státy EU premiér Morawiecki oznámil ve středu. Zároveň sdělil, že od 16. června se zmírní i restrikce v mezinárodní letecké dopravě.

České ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo, že v sobotu ještě nebudou moci Češi cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení. Teprve v pondělí totiž skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény. Při cestě z polského Slezského vojvodství, které sousedí se severní Moravou a které je považováno za území s vysokým rizikem koronavirové nákazy, budou negativní testy povinné i po 15. červnu.

Česko má už od minulého týdne otevřené hranice se Slovenskem a s Rakouskem. Německo stále vyžaduje od přijíždějících Čechů, aby prokázali nutný důvod pro vstup do země. Toto omezení by ale měl Berlín zrušit v pondělí.

Francie od 15. června zcela otevře hranice lidem z EU

Francie od 15. června zcela otevře své hranice lidem z ostatních členských zemí Evropské unie s výjimkou Španělska. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na prohlášení představitelů francouzské vlády.



„Vzhledem k příznivému vývoji zdravotní situace ve Francii a Evropě a v souladu s doporučeními Evropské komise (...) Francie 15. června zruší všechny restrikce na svých evropských vnitřních hranicích zavedené v rámci boje s pandemií covidu-19,“ uvedli podle Reuters ve společném prohlášení francouzští ministři vnitra a zahraničí Christophe Castaner a Jean-Yves Le Drian.



Na francouzské území podle prohlášení budou moci od 15. června bez omezení vstoupit cestující z EU i z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu. V rámci reciprocity však budou nadále uplatňována některá omezení na hranicích se Španělskem a Británií, napsala agentura Reuters.