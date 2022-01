Polské děti mohou na kolo nebo koloběžku jen s oprávněním. Bez něj hrozí rodičům pokuty

„Pro každého rodiče je částka 1 500 zlotých nemalá suma. Tím spíše, že výdaje na děti bývají obrovské. Ale právě tolik budou muset zaplatit opatrovníci těch nejmladších, kterým dovolili projet se na kole či koloběžce dříve, než získají průkaz cyklisty. Nové předpisy, platné od letošního ledna, budí kontroverze,“ napsal server Gazeta.pl.

Nová pravidla se týkají hlavně nezletilých, protože občanům starším 18 let stačí k jízdě na kole či koloběžce občanský průkaz. Zato děti ve věku od deseti do 18 let mají mít cyklistický průkaz či řidičské oprávnění kategorií AM, A1, B1 či T, tedy na lehké motocykly a podobně. Mladší děti mohou jezdit na kole za podmínky, že jsou pod dohledem dospělých, připomněl server.

Cyklistický průkaz může vydat ředitel základní školy, kterou dítě navštěvuje. Pokud dítě školu ukončilo bez získání tohoto oprávnění, lze se obrátit na ředitele vojvodského (krajského) střediska silničního provozu či vybraných autoškol, poznamenala Gazeta.pl.

V praxi se bude pokuta vymáhat těžko

Příslušnou novelu zákona sice již schválili zákonodárci, podepsal prezident a vyšla v úředním věstníku, v praxi by se ale mohl postih za jízdu na kole bez průkazu dotknout jen „dětí“ mezi 17 až 18 roky, protože podle přestupkového řádu má odpovědnost nést ten, „kdo spáchá přestupek po dokončení 17 let“, upozornil vratislavský portál Tu Wroclaw.

Ke stejnému závěru – že teoreticky lze vysokou pokutou potrestat jen dítě mezi 17. až 18. rokem – dospěl i server Pomyslodawcy.pl. Připomněl, že ve všech ostatních případech může rozhodovat jedině rodinný soud.

Ten se ovšem zabývá vážnějšími záležitostmi než chybějícím průkazem na jízdní kolo. „Zkrátka, nový předpis je právní škvár,“ usoudil server. Média také uvádějí, že úřady se v případě zmíněného provinění mohou spokojit jen s pokáráním.