„Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru,“ napsal na síti X Tusk.
O této preventivní akci informovala na síti X také polská armáda. „Pro zajištění bezpečnosti našeho vzdušného prostoru aktivoval operační velitel polských ozbrojených sil všechny nezbytné postupy. V našem vzdušném prostoru operují polská a spojenecká letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu jsou na nejvyšším stupni pohotovosti,“ napsalo operační velitelství ozbrojených sil. Dodalo, že opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit vzdušný prostor a chránit občany.
Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, tento týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.