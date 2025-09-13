Polsko zahájilo preventivní letecké operace, uvedl Tusk. Kvůli ruským dronům

Autor: ,
  17:46aktualizováno  18:00
Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Na sociální síti X to napsal polský premiér Donald Tusk. Podle něj je důvodem hrozba, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Polský premiér Donald Tusk na mimořádném jednání vlády. (10. září 2025)

Polský premiér Donald Tusk na mimořádném jednání vlády. (10. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku
Czesniki, Lublinské vojvodství. Polský policista u trosek sestřeleného dronu....
Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
Polský premiér Donald Tusk na návštěvě stavby projektu Baltic Power (12. září...
62 fotografií

„Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru,“ napsal na síti X Tusk.

O této preventivní akci informovala na síti X také polská armáda. „Pro zajištění bezpečnosti našeho vzdušného prostoru aktivoval operační velitel polských ozbrojených sil všechny nezbytné postupy. V našem vzdušném prostoru operují polská a spojenecká letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu jsou na nejvyšším stupni pohotovosti,“ napsalo operační velitelství ozbrojených sil. Dodalo, že opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit vzdušný prostor a chránit občany.

Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, tento týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.

Donald Tusk, Polsko, dron

