Polské prezidentské volby vyhrál kandidát opoziční strany Právo a spravedlnost, která má svého prezidenta i nyní. Myslíte si, že se tedy výměnou Andrzeje Dudy za Karola Nawrockého pro vládu Donalda Tuska situace nějak výrazně změní, anebo zůstane zhruba podobná jako dosud?

Změní se strašně moc. Strategie vládních politiků, pokud něco takového měli, samozřejmě byla počkat na prezidenta, který jim půjde na ruku. Tím měl být Rafal Trzaskowski. Tato strategie se rozpadla a vláda bude muset po zbytek svého mandátu bojovat s prezidentem. V polském systému je zásadní fakt, že když prezident vetuje zákon, je potřeba v Sejmu najít třípětinovou většinu, abyste mohli prezidentovo veto přehlasovat. Současná vládní koalice ji nemá, což jí bude komplikovat vládnutí.

Vít Dostál Výkonný ředitel Výzkumného centra AMO se odborně zaměřuje na českou zahraniční a evropskou politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní politiku.

Budou to mít těžké. Nawrocki nebude chtít ustupovat. Ví, že má čas, že teď má před sebou prvních pět let a v příštích parlamentních volbách možná dostane vládu, se kterou si bude rozumět a která mu bude pomáhat v tom, aby mohl případně kandidovat znovu. Od prvního dne bude zkrátka pracovat na tom, aby v prezidentském úřadě vydržel deset let.

Myslíte si, že bude ještě radikálnější než současný polský prezident?

Myslím si, že ano. „Ostrý“ vztah mezi vládou a prezidentem ještě není tak dobře otestovaný. Vláda totiž se spoustou věcí čekala na změnu v prezidentském paláci. Prezidentovi dosud poslala pár zákonů, některé vetoval, některé poslal k Ústavnímu soudu. U toho je ještě navíc ta komplikace, že současná vláda Ústavní soud neuznává. Změna v prezidentském paláci měla všechny tyto problémy vyřešit. To se nepodařilo a Nawrocki přichází úplně s jinou energií.

On už není ten „lame duck“ (v překladu chromá kachna, pozn. red.), jako byl Duda, který už nemohl bojovat o nic jiného než o to, jak budou historici číst jeho práci v posledním roce a půl mandátu, a o to, zda nepůjde úplně na ruku vládě, což nešel. Vláda s tím ani nepočítala a obcházela ho třeba v zahraniční politice. S prezidentem spolupracovala spíš epizodně, byla tam společná cesta do Spojených států, ale například do středoevropských iniciativ či polského předsednictví šli paralelně. Nové rozložení sil teď má mnohem větší potenciál pro to, aby se mezi sebou dohadovali.

Může to vést i k rozpadu vlády a předčasným volbám?

Je to jedna z variant. Premiér Donald Tusk předpovídal už před druhým kolem voleb, že po nich přijde nějaká rekonstrukce vlády. V Polsku mají podobně jako v Německu institut konstruktivní nedůvěry, což znamená, že by se musela vytvořit jiná koalice, která požádá o důvěru.

Tedy že nestačí jen vyslovit nedůvěru vládě?

Ano, není to tak jednoduché jako v Česku. Jiří Paroubek by zaplakal, kdyby viděl polský politický systém. Tím, kdo by mohl přeskočit na stranu Práva a spravedlnosti a Konfederace, jsou polští lidovci, kteří jsou jim z této vládní koalice z pohledu ideologie asi nejblíž. Na druhou stranu lidovci vědí, že mají špatné výsledky v předvolebních průzkumech a že jejich největším konkurentem je právě Právo a spravedlnost. Popřípadě i část Konfederace, ale hlavně PiS. Ti lidovcům luxují jejich obvyklé volební obvody, a lidovci tak vlastně nejsou motivováni k tomu, aby se snažili o předčasné volby nebo vládu s Právem a spravedlností.

Takže to spíš „doklepou“?

Ano, spíš si myslím, že to doklepou. Ale je tam ještě jiná varianta, kdy dojde k rozpuštění Sejmu. Buď se rozpustí sám, ale na to je potřeba ústavní většina, anebo dojde na variantu, že se neschválí rozpočet na další rok. To by znamenalo skutečný rozkol ve vládní koalici. Navíc se to všechno děje teď před létem, kdy se budou mezi sebou handrkovat, jak vlastně vytvoří novou vládu a s jakým poselstvím do toho půjdou.

Myslím si, že jsou zaskočení a nebudou chtít předčasné volby. Samozřejmě pravděpodobnost, že vláda dovládne ve stejném složení, se snižuje. (Tusk v pondělí večer oznámil, že v nejbližší době požádá parlament o hlasování o důvěře jeho vládě, pozn. red.).

Co podle vás nakonec rozhodlo o vítězství Nawrockého? Pomohla mu podpora třetího kandidáta v pořadí Slawomira Mentzena, případně otevřená podpora ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Byla to kombinace několika faktorů včetně těch, které jste zmínila, i když Trump asi ne až tolik. Nawrocki se s Trumpem setkal v Oválné pracovně a má z toho fotku, ale Poláci z Trumpa zase nejsou tak nadšení. Bojí se o své bezpečí a Trump je v tomto ohledu nevypočitatelný. Ani skalní, tradiční voliči Práva a spravedlnosti nejsou stoprocentní trumpovci.

Trumpova podpora nicméně jako by ukázala, že tenhle „kluk“ bez kdovíjakého zázemí se vypracoval tak, že ještě ani není prezident, a už ho přijal Trump. Možná je lepší, že spolu mají jen fotku, než kdyby tam mluvili. Ještě by Trump řekl něco blbého a byl by z toho průšvih. Třeba by se ho ještě zeptal, jestli poděkoval... Byl to důležitý moment kampaně, ale asi ne tak rozhodující. Co Nawrockému určitě pomohlo, byla přímá podpora čtvrtého kandidáta Grzegorze Brauna.

Podle volební mapy jsou výsledky Nawrockého v místech, kde byl Braun silný, výborné. Vzhledem k tomu, že to bylo načasované na poslední chvilku kampaně, už mu fakt, že se v jeho prospěch otevřeně vyslovil konspirační teoretik i praktik a antisemita, ani nestihl uškodit. Třetí Slawomir Mentzen s tou podporou nebyl tak stoprocentně otevřený, byť vizuálně na některých posledních prvcích v kampani bylo znát, že i od něj jakási podpora přichází. Dalším prvkem je volební účast, která byla rekordně vysoká.

Jak ta Nawrockému pomohla?

Projevila se tam taková ta „netrpělivá aspirující periferie“ neboli lidé, kteří rozhodli i o vítězství současné vládní koalice před rokem a půl. Lidé ze středně velkých měst v centrálním Polsku, kteří tvoří nejméně vyhraněnou část politického spektra. V USA bychom řekli „swing states“, pro Polsko můžeme říct třeba pohyblivé okrsky, každopádně jsou v té volební geografii zajímavé. Tito lidé se ve většině přiklonili k Nawrockému. A to byl ten kousíček, který podle mě rozhodl.

Někteří lidé, kteří přišli před rokem a půl, si teď řekli, že nemá smysl jít volit. Někteří si řekli, že to přece jenom smysl má, ale že tentokrát dají hlas Nawrockému. Mezi lidmi, kteří nepřišli v prvním kole, ale přišli volit ve druhém kole, výsledek ve prospěch Trzaskowského byl jenom 54 ku 46, a to ještě podle exit pollu, o kterém víme, že nebyl úplně přesný.

Čím je tedy Nawrocki přesvědčil? Tím, že Tuskova vláda nesplnila sliby, které voličům dala, jako bylo třeba zrušení zákazu potratů, který dodnes platí?

Nesplnila sliby a navíc voliči Mentzena a Brauna, kteří pak Nawrockého volili ještě výrazně víc, než jsem sám čekal, nesnáší současný establishment. Jeho symbolem je jakýsi duopol mezi Právem a spravedlností a Občanskou koalicí, reprezentovaný především Tuskem a Jaroslawem Kaczynským. A Trzaskowski dostal nálepku, že je člověkem Tuska, že je vykonavatel jeho moci. Nawrocki to také neustále opakoval v kampani. On sám byl naproti tomu vytažen z klobouku a moc se toho o něm neví. Snažili se na něj sice vytáhnout různé příběhy, co dělal jako mladý. Třeba že pracoval jako člen ochranky v nějakém hotelu a kdo ví, jestli tam nezařizoval prostitutky, a tak dále.

Řadě voličů, hlavně těch Mentzenových, to však příliš nevadilo a spíš z těchto příběhů získali dojem, že Nawrocki je člověk, který se o sebe zvládne postarat a není tak svázaný normami, mantinely a pravidly, které jsou podle těchto lidí špatné. Zajímavé také bylo, že existuje přeliv i mezi radikálními levicovými voliči Adriana Zandberga směrem k Nawrockému. Sám Zandberg však řekl, že nepodpoří žádného kandidáta.

Když se podívám na seznam kandidátů, kteří skončili na předních místech, napadá mě, zda Tuskova výhra před rokem a půl nebyla spíš anomálie nebo náhoda a obecný trend není takový, že voliči tíhnou ke konzervativnějším, radikálnějším, pravicovějším kandidátům než k těm, které tam reprezentoval klasický liberál Trzaskowski.

Určitě se polská politika posunula doprava. Ale neřekl bych, že Tusk nebo Trzaskowski jsou klasičtí liberálové. Co to taky v dnešním světě znamená? Tusk je takový liberál, že odmítá aplikovat právo na azyl pro uprchlíky. Po nástupu do vlády hodně otočil doprava, ale i předtím byl velmi flexibilní ohledně své politické orientace. Ani to není člověk středu jako spíš „odhadování mainstreamu“ – jde tam, kam se lid posune. Přirovnal bych to k vládnutí Angely Merkelové v Německu.

V německých médiích už ostatně Nawrockého vítězství vykreslili jako katastrofu pro evropské liberály a němečtí politici vzkazovali, že doufají v zachování dobrých německo-polských vztahů. Maďarský premiér Viktor Orbán nebo politici na Slovensku na druhou stranu jásají, že prohráli progresivisté a visegrádská čtyřka znovu nabere na síle. Mohou mít polské volby až takový dopad, když jde jen o výměnu prezidenta, který v polském systému nemá tolik pravomocí?

Podle mě se to hodně přehání a celé to překvapení bude sedimentovat. Pro řadu lidí to skutečně překvapivé bylo vzhledem k tomu, že poslední průzkum i první exit poll ukazoval, že vyhraje Trzaskowski. A co se týká polsko-německých vztahů, ony ani dnes nejsou nějak excelentní, ani když nastoupil Tusk. Je tam řada problémů, třeba investice do německé infrastruktury směrem do Polska, kontroly na hranicích, stále tam mají otázku válečných reparací, kterých se ani Tusk nehodlá vzdát.

Reparace tam zůstanou tím spíš, že vyhrál Nawrocki, který s touto agendou má své zkušenosti coby šéf Institutu národní paměti. Určitě se na tomto bude profilovat. Teď je šance, že se to uhladí, menší, protože se v Německu i Polsku budou víc zabývat sami sebou. V Polsku bude vnitřní politický konflikt určitě silný a o to menší čas budou mít na zahraniční politiku, která bude o to víc závislou proměnnou domácí politiky.

To bude dělat komplikace třeba i ve vztazích s Maďarskem a Slovenskem. Nawrocki není proruský politik, takže nevím, o čem by si s Robertem Ficem povídal. Jestli taky myslí na rudoarmějce? No asi ne. A co se týká Ukrajiny, ani to se nezmění, Polsko Ukrajinu podporuje v tom smyslu, že Rusko nesmí vyhrát válku. Navíc toto je v kompetencích vlády a ne prezidenta.

Nawrocki na rozdíl od současného prezidenta Dudy pouze kandidoval za PiS, ale není jejím členem. Může se od ní nakonec trhnout a nedělat to, co po něm Právo a spravedlnost bude chtít?

Určitě ne nějak rychle, ale může v tomto být nezávislejší kandidát. Asi si bude vytvářet nějaká svá křídla v tom konglomerátu, který kolem Práva a spravedlnosti je. Také si bude muset přivést nějaké kádry do prezidentského paláce. Částečně sáhne po lidech, kteří tam jsou teď, částečně si přivede své lidi a částečně sáhne po lidech, které mu doporučí Jaroslaw Kaczynski.

Na polské pravici jsou nicméně dva zajímavé trendy. Jednak nastupuje Konfederace jako nová, radikální pravice, která má energii, chuť vyhrávat, témata, dokáže přitáhnout mladé lidi. Na druhou stranu je tu PiS, který má dobré struktury a pořád je vidět. Je tu však problém, kdo Právo a spravedlnost do budoucna povede. Kaczynski je starý, jsou mnohé „městské legendy“ o tom, jaké má vlastně nemoci, a on sám naznačuje, že už by chtěl časem skončit, ale není tu jednoznačný nástupce. Je to podobná situace, jako když zemřel Alexandr Veliký. Najednou se to začne rozpadat a všichni by chtěli být nástupci.