Evropa má štěstí, že EU bude v těžké chvíli předsedat Polsko, prohlásil Tusk

„Evropo, máš štěstí, že v této velmi těžké historické chvíli to bude Polsko, kdo bude mít na starosti předsednictví (EU), protože my v Polsku dobře víme, že je třeba v sobě najít sílu, naději a víru ve vlastní síly, je třeba znovu objevit smysl svobody a to, co je Evropa,“ pronesl šéf polské vlády podle serveru Gazeta. Kromě toho prohlásil, že pokud bude Evropa bezmocná, tak nepřežije.

„Naše společná vize pro Evropu je založena na stejných hodnotách, stejných principech, stejném strategickém účelu: posílení jednoty členských států, efektivity evropských institucí, prosperity evropských občanů,“ řekl vzápětí Costa, který Polsko a jeho členství v EU označil za základní kámen evropské obrany.

„Ve skutečnosti neexistuje lepší čas pro polské vedení v EU... Polsko je zdrojem odolnosti v době, kdy autoritářství a populismus ohrožují naše hodnoty,“ dodal Costa, který připomněl, že se Evropská unie zrodila jako mírový projekt po druhé světové válce. „Potřebujeme posílit naši bezpečnost, abychom zajistili mír v Evropě. Proto musí naší nejvyšší prioritou zůstat Ukrajina. Letos musíme nadále stát na straně Ukrajiny,“ uvedl.

Polsko se ve svém půlročním předsednictví chce zaměřit zejména na bezpečnost EU ve všech dimenzích, tedy vnější, vnitřní, informační, ekonomickou, energetickou, potravinovou, ale i zdravotní. Očekává se, že zejména v dění kolem Ukrajiny by Varšava, která je velkým spojencem Kyjeva, mohla hrát významnou roli. V únoru uplynou tři roky od zahájení ruské agrese a v plánu je v této době přijetí již šestnáctého balíku unijních sankcí, který by měl být vůči Moskvě velmi tvrdý a výrazně Rusko zasáhnout.