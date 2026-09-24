Sergeji, řekni šéfovi, že už toho bylo dost. Sikorski se v OSN opřel do Rusů

„Už víc než dvanáct let se snažíte dobýt Donbas, Kyjev už víc než čtyři roky. Byli jste zastaveni hrdinnou Ukrajinou, zemí, jejíž HDP je desetkrát nižší než to ruské. Ale polské HDP je poloviční oproti vašemu. Evropské je desetkrát větší. Hrubý domácí produkt NATO je pětadvacetkrát vyšší,“ obrátil se Sikorski na Rusy.
„Pořád můžete zabít mnoho lidí, ale nemůžete vyhrát. Můžete tu svou imperiální válku kdykoliv zastavit. Neohrožujte už dál Evropu ani svět. Přestaňte ničit budoucnost Ruska. Sergeji, vím, že posloucháte. Řekněte svému šéfovi: ‚Už toho bylo dost,‘“ dodal.
Polsko patří mezi pět desítek zemí, které také v deklaraci vyzvaly Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce proti Ukrajině. Apel přednesli šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová a ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Lavrov ovšem pronesl, že Moskva boje nezastaví. „Nebudeme dělat pauzu v naší speciální vojenské operaci,“ řekl, přičemž použil termín, jakým ruskou invazi na Ukrajinu nazývá Kreml. „Evropa chce zajistit pauzu, aby ji mohla využít k zásobení Ukrajiny zbraněmi,“ tvrdil.
Podle agentury TASS zopakoval, že Moskva je připravená jednat, pokud bude cílem bude udržitelný a spravedlivý mír. Tak Rusko obvykle označuje dohodu, která by splnila všechny jejich územní i další požadavky. Kyjev takovou dohodu odmítá s tím, že by šlo o kapitulaci.