Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

Deník Die Welt uvádí, že tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k letišti, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily za zatím nevyjasněných okolností.
Právě přes Polsko směřují největší dodávky západní vojenské pomoci na Ukrajinu, která se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi.
Nejmenovaný vysoce postavený důstojník NATO Weltu řekl, že s největší pravděpodobností šlo o záměrný čin vzhledem k tomu, že v noci na středu do polského vzdušného prostoru vletělo 22 až 25 dronů. Už kvůli tomuto počtu je pravděpodobné, že nešlo o nedopatření, píše Welt. Ve středu dopoledne další dva bezpilotní letouny vletěly do Litvy.
Zástupci NATO předpokládají, že šlo o zkoušku toho, jak rychle Aliance zareaguje a jaké prostředky k tomu nasadí. Nedomnívají se, že by šlo o přímý útok, protože v troskách zničených strojů nebyly nalezeny žádné výbušniny.
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl nebo dokonce o útok. Byl to první případ, kdy se letadla a dalších technika členských států NATO přímo podílela na zničení cizích vojenských prostředků nad územím Aliance.