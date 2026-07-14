Polské stíhačky zahnaly nad Baltem ruský průzkumný letoun

Piloti polských F-16 ruské letadlo zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka.
„Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany,“ řekl Kosiniak Kamysz. Tento incident podle něj dokládá, že Rusko je nadále nepřátelské vůči NATO.
Agentura PAP píše, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.
Polská a spojenecká letadla ruské vojenské aktivity v oblasti Baltského moře sledují v rámci mise NATO Baltic Air Policing. Hlídkují ve vzdušném prostoru nad Baltským mořem a v členských zemích NATO, které s ním sousedí.
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