Poláci rozšiřují ochranu svého nebe. Kvůli ruským provokacím, oznámil ministr

„Zvyšujeme aktivitu našich vzdušných sil, včetně letounů F-16 a vrtulníků,“ napsal ministr. V posledních týdnech se podle něj ukazuje, že ruské provokace mají různou podobu a představují nebezpečí i v místech považovaných doposud za bezpečná.
Poláci sousedí s Ruskem, Běloruskem, které je blízkým spojencem Moskvy, i Ukrajinou. Ta se pátým rokem brání ruské agresi a Polsko ji v tom podporuje.
Portál onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na dvou místech, kde se vyrábějí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, zda za těmito požáry nestojí Rusko.
Zároveň polské letectvo dvakrát za tento týden nad Baltským mořem zachytilo ruský průzkumný letoun. Ve čtvrtek šlo podle Kosiniaka-Kamysze o stroj Il-20, který se nacházel asi 40 kilometrů severně od přímořského letoviska Ustka. Letěl s vypnutým transpondérem a znamenal ohrožení pro civilní letadla. Podobný incident se stal také v pondělí, píše agentura DPA.