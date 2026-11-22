Polský premiér Donald Tusk označil incident už v pátek za provokaci. Zároveň poukázal na možnou souvislost s tím, že v Polsku probíhá cvičení vojáků takzvané koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu.
Do vzdušného prostoru států na východním křídle NATO už během války na Ukrajině opakovaně pronikly ruské drony,což zvýšilo obavy z možného rozšíření konfliktu.
O narušení polského vzdušeného prostoru bude v pondělí v Bruselu jednat Severoatlantická rada. Generální tajemník NATO Mark Rutte už v sobotu ujistil, že aliance je připravena bránit každý centimetr polského území.