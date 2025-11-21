Jsme na Rusko moc silní, proto nás chce oslabit, prohlásil Tusk

  11:48aktualizováno  11:48
Diverzní akce v Polsku inspirované nebo přímo organizované ruskými tajnými službami v poslední době překročily kritickou hranici, a lze proto mluvit o státním terorismu, řekl polský premiér Donald Tusk. V projevu v Sejmu, dolní komoře polského parlamentu, také uvedl, že cílem těchto aktivit je destabilizovat polský stát v jeho základech.
Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025)

Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Polsko podezírá dva Ukrajince v ruských službách z několik dnů staré sabotážní akce na trati, po které jsou mimo jiné přepravovány zbraně pro Ukrajinu bránící se ruské agresi.

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski ve středu tento čin za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická.

Napětí mezi Varšavou a Moskvou se vyostřilo také poté, co vyšlo najevo, že v neděli prokremelští aktivisté v Petrohradu napadli polského velvyslance v Rusku.

Tyto incidenty podle Tuska provází silná dezinformační a propagandistická kampaň ze strany Moskvy.

„Rusko nás chce za každou cenu oslabit, protože Polsko je dnes moc silné na to, aby ho (Rusko) napadlo přímo,“ řekl Tusk. Strategie Moskvy je podle něj jasná a jejím cílem je, aby se Polsko rozhádalo s Evropou, rozhádalo se s Ukrajinou a především se rozhádali Poláci mezi sebou.

