Poláky pobouřila Trumpova slova. Ne, ruské drony nepřiletěly omylem, vzkázali

  10:22aktualizováno  10:22
Polští představitelé odmítají tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polsko a jeho spojenci poprvé od začátku ruské invaze sestřelili nad polským územím cizí bezpilotní letouny.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025)

Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025) | foto: Julia Demaree NikhinsonČTK

Dům v polské obci Wyryki, který zasáhl ruský dron nebo jeho části. (10. září...
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Polský premiér Donald Tusk na mimořádném zasedání vlády po sestřelení ruských...
Lidé si povídají v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci Wyryki....
„Také bychom si přáli, aby dronový útok na Polsko byl chyba. Ale nebyl. A my to víme,“ napsal anglicky polský premiér Donald Tusk na sociální síti X.

„Ne, to nemohl být omyl,“ řekl už dříve během dneška v televizi Polsat News náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. „Sledujeme všechno, co se děje nad Ukrajinou, a závěry, k nimž na základě toho docházíme, jsou jednoznačné – při tak velkém útoku na Polsko nelze mluvit o omylu,“ uvedl také.

Polsko, ale rovněž například představitelé Německa, Ukrajiny či Evropské unie předpokládají, že Rusko v noci na středu vyslalo bezpilotní stroje nad polské území záměrně. Ruská obrana průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřela, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.

„Ne, to nebyl omyl,“ napsal ve čtvrtek v noci na sociální síti X v reakci na Trumpovo vyjádření polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

V pátek šéf polské diplomacie přijel na předem neohlášenou návštěvu do Kyjeva a ve videu na síti X připomněl, že v noci na středu, kdy nad Polsko přiletělo 19 dronů, které označil za ruské, nad Ukrajinu přiletělo 400 dronů a 40 raket. „To nebyly omyly,“ zdůraznil před budovou polské ambasády.

Agentura Reuters ve čtvrtek bez dalších podrobností s odvoláním na člověka obeznámeného s věcí napsala, že zástupci polské armády navštíví Ukrajinu kvůli výcviku zaměřenému na sestřelování dronů.

V pátek večer SELČ se kvůli průniku dronů nad Polsko na žádost Varšavy mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

