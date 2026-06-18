Poláci zatkli podezřelého z vraždy karikaturisty, který zesměšňoval Putina

Policie z protiteroristické jednotky a příslušníci civilní kontrarozvědky ABW podezřelého muže zadrželi ve čtvrtek ráno ve dvacetitisícovém městě Piastow nedaleko Varšavy.
Údajně měl u sebe gruzínský pas, podle kterého mu je 36 let. Zdroje z policie uvádějí, že pas je pravděpodobně padělaný a zadržený je Čečenec. Při zatýkání v gruzínské restauraci nekladl odpor ani se nepokusil o útěk. Předpokládá se, že ještě ve čtvrtek bude obviněn z vraždy a soud ho pošle do vazby.
Podle premiéra Donalda Tuska stále pokračuje pátrání po tom, kdo si úkladnou vraždu ve městě Biała Podlaska objednal. „Vše nasvědčuje tomu, že vražda Rusa Roberta K. měla politický charakter,“ uvedl ve středu Tusk. „Jedná se o státní terorismus,“ zdůraznil.
Semjona Skrepeckého zastřelili v pondělí ráno na parkovišti obytného komplexu. Detektivové na místě činu našli pět nábojnic a jednu kulku ráže 9 mm z pistole LUGER GEC. Pachatel po umělci údajně dvakrát vystřelil z bezprostřední blízkosti, do bezvládného těla pak vystřelil ještě třikrát. Policie po činu zadržela tři lidi, z toho dva občany Běloruska. Všechny později propustila.
Čtyřiačtyřicetiletý Skrepeckij se narodil na Altaji jako Robert Kuzovkov. Proslavil se jako opoziční bloger, karikaturista a satirik, který se trefoval do ruského vládnoucího režimu. Tvořil karikatury Putina, Ramzana Kadyrova, Alexandra Lukašenka nebo patriarchy Kirilla.
V roce 2021 emigroval do Polska, aby podle svých slov „unikl pronásledování ze strany Putinova režimu“. Ještě v pátek, na Den Ruska, uspořádal v Berlíně před ruskou ambasádou protestní akci s ikonou, na které zobrazil Putina v náručí Josifa Stalina. Pak si z kalhot vytáhl dvě svázané ruské vlajky a vhodil je do odpadkového koše.