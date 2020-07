Polsko se pokusí omezit vliv médií v cizím vlastnictví, oznámil Kaczyński. Změnu plánuje na rok 2023

Varšava Polsko se bude snažit vytvořit pravidla, která by v zemi omezila působnost médií v cizím vlastnictví. Řekl to v neděli předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Podle něj by se tak mělo stát před dalšími parlamentními volbami, které jsou plánovány na rok 2023, uvedla agentura Reuters.

‚Tolerantní Polsko.‘ Trzaskowski po těsné prohře zakládá občanské hnutí, ve hře je název Nová Solidarita Strana Právo a spravedlnost si dlouhodobě stěžuje, že média v cizím vlastnictví, která v zemi působí, se vměšují do vnitřních záležitostí Polska. V úterý Kaczyński prohlásil, že „média v Polsku by měla být polská“.

Obvinění z vměšování se znovu objevila během kampaně před nedávnými prezidentskými volbami. Prezident Andrzej Duda, který ve volbách obhájil mandát, opakovaně zahraničním médiím a médiím v cizím vlastnictví působícím v Polsku vyčítal, že šíří nepravdivé informace. Na dotaz, zda PiS přistoupí k reformám týkajícím se médií před skončením svého volebního období, Kaczyński polskému veřejnoprávnímu rozhlasu řekl, že věří v brzké zavedení reforem. Polská opozice napadla prezidentské volby u nejvyššího soudu. Vadí jí termín konání i vysílání veřejnoprávní TVP „Pokusíme se to provést mnohem rychleji (než do konce našeho mandátu), přinejmenším na legislativní úrovni. Úspěch tohoto procesu je ale spojen s mnoha změnami, které musíme přijmout v naší zemi i v mezinárodních vztazích,“ dodal šéf PiS. Strana tvrdí, že jakékoli nové zákony budou v souladu s pravidly EU, což by podle Reuters mohlo snahy o snížení vlivu médií v cizím vlastnictví v Polsku zkomplikovat. Straně Právo a spravedlnost je trnem v oku mimo jiné televize TVN, která patří do americké sítě Discovery, či různé regionální listy, z nichž mnohé mají německé vlastníky. Jeden z představitelů PiS tento týden agentuře Reuters řekl, že mezi zvažovanými možnostmi je odkoupení regionálních novin.