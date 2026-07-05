Polsko se pře o střely Patriot, které podle opozice Varšava přenechala Kyjevu

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  18:17aktualizováno  18:17
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V zadávací dokumentaci ministerstvo obrany prakticky zcela pominulo tradiční...

V zadávací dokumentaci ministerstvo obrany prakticky zcela pominulo tradiční protiletadlové systémy středního a dalekého dosahu, jejichž typickým představitelem je americký systém MIM-104 Patriot, jehož první verze se proslavila během první války v Perském zálivu. Tyto systémy nakupují mimo jiné Polsko nebo Rumunsko, delší dobu je vlastí i Izrael (jeden takový je na snímku). | foto: MathKnight a Zachi Evenor CC-BYCreative Commons

Američtí vojáci přivezli protiraketové střely Patriot do polského Morongu (26. května 2010)
Američtí vojáci přivezli protiraketové střely Patriot do polského Morongu (26. května 2010)
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (20. květbna 2026)
Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak na tiskové konferenci v Jarylowce (12....
5 fotografií
V Polsku vypukl spor o střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle polské opozice předala Varšava na jaře Ukrajině. Národně konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) a další pravicové strany kritizují, že rozhodnutí učinila vláda bez souhlasu parlamentu a prezidenta.

Polsko podle nich potřebuje munici do patriotů pro sebe, informovala dnes agentura DPA.

„Tyto rakety jsou klíčovým prvkem obrany polského vzdušného prostoru proti balistickým raketám a dalším vysoce vyspělým hrozbám,“ napsal na síti X bývalý ministr obrany a nynější předseda poslaneckého klubu PiS Mariusz Blaszczak. Vláda podle něj musí tuto věc okamžitě objasnit.

Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk podle tiskové agentury PAP uvedl, že seznam vojenské pomoci pro Ukrajinu je tajný.

V zadávací dokumentaci ministerstvo obrany prakticky zcela pominulo tradiční protiletadlové systémy středního a dalekého dosahu, jejichž typickým představitelem je americký systém MIM-104 Patriot, jehož první verze se proslavila během první války v Perském zálivu. Tyto systémy nakupují mimo jiné Polsko nebo Rumunsko, delší dobu je vlastí i Izrael (jeden takový je na snímku).
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (20. květbna 2026)
Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak na tiskové konferenci v Jarylowce (12. srpna 2023)
5 fotografií

Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu jediným účinným prostředkem proti ruským balistickým střelám. Na jaře si prezident Volodymyr Zelenskyj stěžoval, že jeho země do nich má jen velmi málo munice. Americko-izraelská válka proti Íránu dál vyčerpala světové zásoby těchto antiraket.

V březnu se německý ministr obrany Boris Pistorius pokusil společně s dalšími evropskými zeměmi zajistit zhruba 30 těchto střel, po kterých je ve světě velká poptávka. Na dubnovém setkání podporovatelů Ukrajiny v takzvaném ramsteinském formátu poděkoval kyjevský ministr obrany Mychajlo Fedorov Německu, Nizozemsku, Španělsku a Polsku za dodatečné dodávky munice.

Polský ministr obrany Wladysław Kosiniak-Kamysz tehdy neupřesnil, zda Polsko poskytlo Ukrajině střely ze svých vlastních zásob, nebo zda Ruskem napadené zemi přenechalo své místo na čekací listině při objednávkách v USA.

„My jsme stáli ve frontě více vpředu, Ukrajinci byli za námi, a vláda přenechala Ukrajině naše místo, takže Poláci budou muset čekat déle,“ uvedl Marcin Przydacz, zahraničněpolitický poradce prezidenta Karola Nawrockého, podporovaného stranou PiS.

Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou jsou v současnosti napjaté kvůli sporu o výklad dějin druhé světové války. V domácí politice se polská pravicová opozice snaží útočit na vládu Donalda Tuska kvůli tomu, co nazývá přílišnou vstřícností vůči Ukrajině.

Nawrocki se v červnu rozhodl odebrat Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenskyj vyvolal v Polsku pobouření podpisem dekretu, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Ukrajinští nacionalističtí povstalci se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.

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