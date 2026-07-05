Polsko se pře o střely Patriot, které podle opozice Varšava přenechala Kyjevu

Polsko podle nich potřebuje munici do patriotů pro sebe, informovala dnes agentura DPA.
„Tyto rakety jsou klíčovým prvkem obrany polského vzdušného prostoru proti balistickým raketám a dalším vysoce vyspělým hrozbám,“ napsal na síti X bývalý ministr obrany a nynější předseda poslaneckého klubu PiS Mariusz Blaszczak. Vláda podle něj musí tuto věc okamžitě objasnit.
Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk podle tiskové agentury PAP uvedl, že seznam vojenské pomoci pro Ukrajinu je tajný.
Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu jediným účinným prostředkem proti ruským balistickým střelám. Na jaře si prezident Volodymyr Zelenskyj stěžoval, že jeho země do nich má jen velmi málo munice. Americko-izraelská válka proti Íránu dál vyčerpala světové zásoby těchto antiraket.
V březnu se německý ministr obrany Boris Pistorius pokusil společně s dalšími evropskými zeměmi zajistit zhruba 30 těchto střel, po kterých je ve světě velká poptávka. Na dubnovém setkání podporovatelů Ukrajiny v takzvaném ramsteinském formátu poděkoval kyjevský ministr obrany Mychajlo Fedorov Německu, Nizozemsku, Španělsku a Polsku za dodatečné dodávky munice.
Polský ministr obrany Wladysław Kosiniak-Kamysz tehdy neupřesnil, zda Polsko poskytlo Ukrajině střely ze svých vlastních zásob, nebo zda Ruskem napadené zemi přenechalo své místo na čekací listině při objednávkách v USA.
„My jsme stáli ve frontě více vpředu, Ukrajinci byli za námi, a vláda přenechala Ukrajině naše místo, takže Poláci budou muset čekat déle,“ uvedl Marcin Przydacz, zahraničněpolitický poradce prezidenta Karola Nawrockého, podporovaného stranou PiS.
Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou jsou v současnosti napjaté kvůli sporu o výklad dějin druhé světové války. V domácí politice se polská pravicová opozice snaží útočit na vládu Donalda Tuska kvůli tomu, co nazývá přílišnou vstřícností vůči Ukrajině.
Nawrocki se v červnu rozhodl odebrat Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenskyj vyvolal v Polsku pobouření podpisem dekretu, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Ukrajinští nacionalističtí povstalci se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.