Žák na střední škole v Polsku zaútočil nožem, zranil devět lidí včetně učitelky

Rozhlasová stanice RMF FM původně informovala o sedmi zraněných, pak ale podle ní zdravotníci uvedli, že jich je nejméně devět. Jsou mezi nimi žáci a jedna učitelka.
Útočník ze školy utekl a policie ho dopadla na městské pláži u řeky Narew. Motivy mladíkova jednání nejsou jasné.
Starosta Ostrolenky Pawel Niewiadomski potvrdil, že na střední škole se stala „závažná událost s použitím ostrého nástroje“. Ujistil, že situace je pod kontrolou a na místě pracují záchranáři a policisté.
Škola, kde se útok stal, byla uzavřena. Do dalších škol ve městě Niewiadomski zakázal vstupovat cizím lidem.