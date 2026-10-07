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Žák na střední škole v Polsku zaútočil nožem, zranil devět lidí včetně učitelky

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  12:50aktualizováno  12:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil nejméně devět lidí, z toho dva těžce. Policie devatenáctiletého útočníka zadržela.

Rozhlasová stanice RMF FM původně informovala o sedmi zraněných, pak ale podle ní zdravotníci uvedli, že jich je nejméně devět. Jsou mezi nimi žáci a jedna učitelka.

Útočník ze školy utekl a policie ho dopadla na městské pláži u řeky Narew. Motivy mladíkova jednání nejsou jasné.

Starosta Ostrolenky Pawel Niewiadomski potvrdil, že na střední škole se stala „závažná událost s použitím ostrého nástroje“. Ujistil, že situace je pod kontrolou a na místě pracují záchranáři a policisté.

Škola, kde se útok stal, byla uzavřena. Do dalších škol ve městě Niewiadomski zakázal vstupovat cizím lidem.

Ostrolenka

Ostrolenka

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