Ruská letadla znovu nad Baltem. Polské stíhačky kvůli nim vzlétly již potřetí

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  21:39aktualizováno  21:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lockheed Martin

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Polské stíhačky už třetí den v řadě reagují na přítomnost ruských vojenských letadel nad Baltským mořem. Ve čtvrtek to oznámil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Ve čtvrtek dvě polské stíhačky ze základny v Malborku nad Baltským mořem zachytily dva ruské bojové letouny Su-30. Později zachytily ještě ruský průzkumný letoun Il-20 ve vzdálenosti asi 30 kilometrů na sever od městečka Jastrzembia Góra. Dále iljušin eskortovaly švédské stíhačky.

„Rusové znovu testují možnosti našich systémů protivzdušné obrany,“ napsal Kosiniak-Kamysz na sociální síti X. „Ani v jednom z případů nebyl porušen polský vzdušný prostor,“ uvedl.

Stejné letouny polské letectvo nad Baltským mořem zachytilo v úterý a poté ve středu. Při těchto operacích piloti navážou oční kontakt s posádkou nepřátelského letounu a dají jí najevo, aby odletěla pryč, popisuje DPA. Tyto incidenty se tento týden objevily po určité přestávce.

Polsko a pobaltské státy mají obavy, že Rusko by mohlo podniknout provokaci vůči některé ze zemí Severoatlantické aliance. Moskva ujišťuje, že žádného člena aliance nenapadne.

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