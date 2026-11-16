„Udělal to chladnokrevně v sobotu ráno. Někteří členové rodiny se už chystali na snídani. Jiní se teprve probouzeli. Všichni byli v pyžamech,“ řekl portálu O2 zdroj napojený na polské tajné služby.
Vražda se odehrála v bytě v Ostrowci Świętokrzyském, několik hodin předtím, než Oksiński vyrazil do Krakova. Pachatel zastřelil svého třiapadesátiletého otce, o rok mladší matku a jednadvacetilletou sestru.
Matku našli vyšetřovatelé v kuchyni, zatímco otec a sestra leželi ve svých postelích. Otec měl v uších sluchátka. Tyto informace portálu Niezależna potvrdil Przemysław Nowak, mluvčí polského státního zastupitelství.
Každého z příbuzných Oksiński zasáhl dvěma ranami do hlavy. Zabil také obě kočky. Na místě tak vypálil celkem osm ran.
Přestože rodina žila v rušném bytovém domě, sousedé žádnou střelbu neslyšeli. Jedním z možných vysvětlení je použití tlumiče. Ten policisté později našli v útočníkově autě, jeho použití ale zatím oficiálně nepotvrdili.
Ve vozidle zajistili také čtyři zbraně, včetně dvou útočných pušek AR-15 a dvou pistolí. Objevili také několik stovek nábojů.
Po vraždě příbuzných se Oksiński vydal do centra Krakova, kde odpoledne vjel autem na hlavní náměstí a začal náhodně střílet do lidí. Při útoku jich šest zabil a dalších patnáct zranil.
Dva zranění byli policisté, kteří proti němu zasáhli a nakonec ho zneškodnili.
Jedenáct zraněných včetně obou policistů nadále zůstává nemocnicích, oznámily o víkendu polské úřady.
Oksiński svým zraněním podlehl v nemocnici dva dny po útoku. Zemřel ještě předtím, než proti němu vyšetřovatelé stihli vznést obvinění.
Policisté zjistili, že pachatel získal povolení k držení střelných zbraní letos v lednu a první zbraň si koupil o dva měsíce později.
Polská prokuratura případ vyšetřuje jako terorismus. Vyšetřovatelé zatím nedokázali určit, co Oksińského k útoku vedlo. Polský ministr spravedlnosti Waldemar Žurek uvedl, že se zajímal o norského neonacistického extremistu Anderse Breivika. Podle ministra dosud zajištěné důkazy naznačují, že střelec měl blízko ke krajní pravici.