Stíhaný polský exministr Ziobro odjel do USA díky pomoci amerického diplomata

Autor:
  7:49
Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal s pomocí náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak mohl někdejší politik do USA vycestovat, když mu polské úřady zrušily platnost pasu.
Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro (2. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Landau se podle Reuters o osudech Ziobra, který byl tváří kontroverzních justičních reforem prosazených vládou národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) z let 2015 až 2023, dozvěděl od amerického velvyslance v Polsku Toma Rosea a někdejšího ministra považoval za nespravedlivě stíhaného.

Proto nařídil konzulárním úředníkům na americkém velvyslanectví v Budapešti, jak uvedly zdroje agentury Reuters, aby Ziobrovi vydali v zájmu národní bezpečnosti vízum. Jeden ze zdrojů sdělil, že exministr obdržel novinářské vízum.

Ziobro, který je v Polsku stíhaný pro podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, Maďarsko opustil ještě před nástupem Pétera Magyara do funkce maďarského premiéra. Magyar už během předvolební kampaně říkal, že v případě volebního vítězství Ziobra vydá. Za předchozí vlády Viktora Orbána získal Ziobro v Maďarsku politický azyl.

Landau se ke zprávě Reuters odmítl vyjádřit. Americké ministerstvo zahraničí podle Reuters rovněž neodpovědělo, zda se do kauzy zapojili i Rose a šéf diplomacie USA Marco Rubio.

Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.

