Ukrajinci vyškolí Poláky v boji proti dronům, předají jim své know-how

Autor: ,
  14:59aktualizováno  14:59
Polsko a Ukrajina vytvoří společnou operační skupinu pro bezpilotní systémy, v níž budou Ukrajinci školit své polské protějšky v boji proti dronům. Polský ministr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz o věci ve čtvrtek jednal se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem v Kyjevě.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (vlevo) se svým ukrajinským...

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (vlevo) se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem v Kyjevě (18. září 2025) | foto: Reuters

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (vlevo) se svým ukrajinským...
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Polští vojáci hlídkují v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci...
Polsko uzavřelo své hranice s Běloruskem. (12. září 2025)
20 fotografií

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, obě strany konfliktu přitom v boji hojně využívají právě bezpilotní letouny. Do Polska minulý týden pronikly dvě desítky ruských dronů.

„Chceme těžit z vašich znalostí a dovedností a chceme, aby se na tom mohly podílet polské společnosti, veřejné i soukromé,“ řekl Kosiniak-Kamysz v Kyjevě. „Máme dobrou armádu a chceme čerpat ze zkušeností ukrajinských vojáků,“ prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza polský ministr, jenž informoval o podpisu dohody o spolupráci mezi ministerstvy, která má zahrnovat i získávání dovedností v obsluze dronů.

„Máme jedinečné zkušenosti, o které jsme připraveni se podělit,“ uvedl ukrajinský ministr obrany Šmyhal podle deníku Gazeta Wyborcza. Řekl, že ukrajinští vojáci a inženýři budou ve skupině školit své polské protějšky v boji proti dronům. Zároveň podotkl, že pro Ukrajinu je obrana před ruskými vzdušnými útoky klíčovou záležitostí.

Kosiniak-Kamysz je na návštěvě Kyjeva společně s delegací resortu obrany a polských ozbrojených sil. Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj už dříve uvedl, že polská delegace chce od Ukrajinců získat informace o boji s drony. Polské ministerstvo obrany dopředu avizovalo, že ministři budou jednat o vojenské spolupráci, další podpoře pro bránící se Ukrajinu a bezpečnostní situaci v kontextu ruské agrese.

Polsko, které sousedí s Ukrajinou i Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, minulý týden v noci na středu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo.

Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů na Ukrajině u hranic s Polskem.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.