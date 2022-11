Polsko umožní Ukrajině vyšetřování na místě dopadu rakety, uvedl poradce

„Pokud s tím bude souhlasit polská i americká strana a pokud vím, Američané proti nebudou, bude možné brzy takový přístup umožnit,“ řekl Kumoch v televizi TVN24. „Pokud na technické úrovni vyšetřovací tým nebude mít žádné výhrady, nebude určitě důvod k tomu, proč tam Ukrajince nepustit,“ dodal.

To, aby úterní incident, kdy raketa ruské výroby zasáhla polskou vesnici nedaleko hranice s Ukrajinou, mohli vyšetřovat i ukrajinští odborníci, chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev trvá na tom, že šlo o raketu vystřelenou Rusy, kdežto Západ předpokládá, že to byla střela odpálená ukrajinskou protivzdušnou obranou.

„Nikdo Ukrajinu neobviňuje z toho, že úmyslně bombardovala polské území,“ řekl Kumoch. Dodal, že mnoho skutečností nasvědčuje tomu, že ve vesnici Przewodów dopadla jedna ze střel, které ukrajinská armáda odpálila proti ruské raketě, svůj cíl ale minula, a navíc u ní selhal sebezničující mechanismus.

„Experti vypočítávají směr, z něhož raketa přiletěla, a dokonce i množství použitého paliva, což pomůže určit, z jakého místa mohla být odpálena,“ řekl Kumoch k vyšetřování.

Ukrajinu v úterý odpoledne, kdy střela v Przewodówě dopadla, zasáhla smršť ruských raket.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba po telefonickém rozhovoru se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem na Twitteru uvedl, že „sdílíme názor, že Rusko nese plnou odpovědnost za svůj raketový teror a jeho následky na území Ukrajiny, Polska a Moldavska.“ Na Ukrajině ruské raketové útoky v úterý zasáhly energetickou infrastrukturu, masivní výpadky v dodávkách elektřiny postihly i sousední Moldavsko.

Ukrajinci čelí kritice

Ukrajinské vedení kvůli neochotě připustit možnou odpovědnost za úterní explozi v Polsku kritizují západní analytici a nejmenovaní činitelé. „Začíná to být směšné. Ukrajinci ničí naši důvěru, jakou k nim chováme. Nikdo Ukrajinu neobviňuje a oni otevřeně lžou,“ cituje na Twitteru zpravodaj listu Financial Times na Ukrajině Christopher Miller nejmenovaného diplomata z členské země NATO. Řekl to podle něj v souvislosti se středečním proslovem Zelenského, ve kterém ukrajinský prezident zopakoval, že raketu vystřelila ruská armáda.“To je ničivější než ta raketa,“ řekl diplomat podle Millera.

Také Ian Bremmer, zakladatel think tanku Eurasia Group, na Twitteru napsal, že Zelenskyj by svá slova měl vzít zpět, protože narušují důvěryhodnost a ukazují na chybějící koordinaci s NATO. Bývalý šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski v televizi TVN24 řekl, že by ukrajinskému prezidentovi doporučil, „aby toho nechal“. „Každému se povede udělat chybu, ale s takovými argumenty zřejmě nevyhraje, protože to vypadá, že NATO má solidní důkazy,“ uvedl Sikorski.

16. listopadu 2022