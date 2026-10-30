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U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů

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  19:43
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V Polsku se vyostřil spor o Ústavní soud, u jeho budovy zasahuje policie. Část soudců tvrdí, že dosavadního předsedu a místopředsedu postavili mimo službu. Generální prokurátor požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítají, informují polská média. Prezident Karol Nawrocki zrušil cestu do Senegalu, letadlo se vrací do vlasti.
U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě. (30. října 2026)
5 fotografií

Ústavní soud, až dosud ovládaný soudci spjatými s nynější opozicí, se pokoušejí ovládnout soudci zvolení nynější vládní koalicí. Situace je podle médií chaotická. Prezident Nawrocki, vnímaný jako spojenec konzervativní opozice, kvůli situaci zrušil cestu do Senegalu a vrací se do Polska.

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U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů

U polského Ústavního soudu zasahuje policie, prezident se v letadle vrací domů

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