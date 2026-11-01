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Změny ve vedení polského ústavního soudu jsou nezbytné, míní jeho bývalí lídři

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  15:20aktualizováno  15:20
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Budovu ústavního soudu ve polské Varšavě hlídají policisté. (31. října 2026)

Budovu ústavního soudu ve polské Varšavě hlídají policisté. (31. října 2026) | foto: Beata ZawrzelAP

Dosavadnímu předsedovi Ústavního soudu Bogdanovi Šwienczkowskému byla...
Budovu ústavního soudu ve Varšavě hlídají policisté. (31. října 2026)
Před budovou polského ústavního soudu se shází demonstranti. (31. října 2026)
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Čtyři bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení této instituce v podobě, jak se je snaží prosadit soudci jmenovaní současným parlamentem. Označili je za jedinou schůdnou cestu k vyřešení dlouhodobé krize kolem ústavního soudu. Právě kolem této instituce se v Polsku rozhořel v posledních dnech spor mezi prezidentem Karolem Nawrockým a premiérem Donaldem Tuskem.

V pátek dopoledne část soudců ústavního soudu na webu oznámila, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi soudu Bogdanu Šwienczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému. Podle oznámení v čele soudu nyní stojí právě Korwinová-Piotrowská. Oficiální účet soudu na sociální síti X však v pátek označil tento krok za „státní převrat“.

Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) sídlící ve Varšavě podle agentury PAP označila právní základ pro odvolání předsedy a místopředsedy ústavního soudu za pochybný. Zároveň vyzvala k dosažení shody napříč politickým spektrem.

Bývalí předsedové uvedli, že změny ve vedení jsou nezbytné k tomu, aby se soud vrátil ke své ústavní roli ochránce práv občanů. Kritizovali rovněž polského prezidenta Karola Nawrockého, který podle nich spolu se Šwienczkowským řadu měsíců blokoval nástup nově zvolených soudců. Odsoudili také prezidentův vstup do budovy soudu v noci na sobotu.

30. října 2026

Evropská komise (EK) v sobotu vyzvala prezidenta Nawrockého, aby schválil nové soudce nominované parlamentem, a umožnil tak fungování soudu v souladu s polskou ústavou a unijním právem. Agentuře AFP to sdělil mluvčí EK. Americký velvyslanec v Polsku Tom Rose varoval všechny strany sporu, aby nepodnikaly žádné kroky, které by mohly vyvolat násilí nebo další vyhrocení situace.

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