Polskem otřásl třetí školní incident za týden. Žena útočila ostrým předmětem

Mluvčí varšavské policie Jakub Filipiak uvedl, že útočnice napadla sedmnáctiletou dívku. Při útoku zranila také další dvě osoby ve věku 17 a 24 let. Podle policie žena žádnou ze zraněných neznala.
Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovaly téměř 50 000 škol a zadržely 76 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách.
První z útoků se stal ve středu, kdy devatenáctiletý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Měl přitom batoh s podomácku vyrobeným výbušným zařízením.
Následující den na základní škole nedaleko Wyszkowa, který je od Ostrolenky vzdálený jen několik desítek kilometrů, patnáctiletý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy. Školnice zemřela.