Polsko uzavřelo některá letiště, kvůli ruskému útoku na Ukrajinu vzlétly i jeho stíhačky

„Vzlétly dvojice stíhaček rychlé reakce a letadlo včasného varování a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového sledování byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti,“ napsalo na síti X operační velení.
Kromě polských vzlétly kvůli ruskému útoku na západní Ukrajinu také spojenecké stíhačky.
„Vzhledem k nutnosti zajistit volný pohyb vojenského letectva byla letiště v Řešově a Lublinu dočasně uzavřena,“ uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu krátce na to na síti X. Posléze byl provoz obnoven.
V 5:00 SEČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky.
V Charkově musel být po zásahu evakuován bytový dům. Druhým největším ukrajinským městem zaznělo kolem půlnoci několik explozí. Podle šéfa tamní vojenské správy Oleha Syněhubova na Charkov zaútočilo nejméně 19 ruských dronů.
„Bylo zraněno 32 osob, mezi nimi 9leté a 13leté dítě a také 18letá dívka. Šest zraněných bylo hospitalizováno,“ napsal Syněhubov na Telegramu.
Starosta města Ihor Terechov uvedl, že jeden lékař byl zraněn poté, co v blízkosti lékařského zařízení vybuchl dron. Později dodal, že jeden z bezpilotních prostředků zasáhl také školní dvůr.
Série explozí se ozvala také ve městech Lvov a Ternopil na západě Ukrajiny. „Rusko opět útočí na naši energetickou infrastrukturu,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky. V řadě regionů energetici kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu museli přistoupit k nouzovému vypínání elektřiny.
Dronový útok oznámilo také Rusko. Podle ministerstva obrany v noci na středu zničila ruská protivzdušná obrana 65 ukrajinských dronů, z toho nejvíce nad Černým mořem a Krasnodarským krajem na jihu Ruska. Na letišti v Krasnodaru musel být dočasně přerušen provoz.
|
18. listopadu 2025