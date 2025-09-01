Německo je partner i původce války, řekl Nawrocki. Na výročí znovu žádal reparace

  12:47aktualizováno  12:47
Polsko musí konečně vyřešit otázku válečných reparací ze strany Německa, uvedl v pondělí polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki. Na Westerplatte u Gdaňsku uctil spolu s dalšími nejvyššími představiteli Polska památku obránců tohoto poloostrova. Před 86 lety napadl nacistický wehrmacht a stal se tak dějištěm úvodní bitvy druhé světové války.
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze nacistického Německa do Polska u památníku druhé světové války Westerplatte v Gdaňsku. (1. září 2025) | foto: Reuters

Nawrocki mluvil o tom, že před Polskem stojí výzva v podobě „obrozujícího se neoimperialismu postsovětské Ruské federace“. Polsko podle něho stojí před úkolem budovat Evropskou unii a NATO. „Ty úkoly plníme společně s Německem, naším obchodním partnerem a sousedem. S původcem druhé světové války,“ řekl polský prezident.

Uvedl, že aby bylo možné vytvářet s Německem dobré partnerství založené na pravdě, „musíme konečně vyřídit otázku reparací“. Zdůraznil, že jako polský prezident to „jednoznačně požaduje“. Vyzval proevropskou vládu premiéra Donalda Tuska, aby mu v této věci pomohla.

Nawrocki je prezidentem Polska necelý měsíc. Ve volbách ho podpořila hlavní opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS). Předtím Nawrocki vedl Institut národní paměti, který vyšetřuje zločiny nacismu a komunismu.

Otázku reparací ze strany Německa za obrovské škody, které nacisté napáchali v Polsku, v uplynulých letech otevírali hlavně politici PiS. Německo opakovaně dává najevo, že má tuto věc za uzavřenou, definitivně ji podle něho vyjasnily smlouvy týkající se znovusjednocení Německa v roce 1990. Nemá v úmyslu o ní s Polskem jednat.

Za úsvitu 1. září 1939 wehrmacht na poloostrov Westerplatte zaútočil nejdříve z moře, pak i z pevniny. Polští obránci kapitulovali po týdnu. Německé letectvo také 1. září 1939 časně ráno bombardovalo Wieluń ležící v dnešním Lodžském vojvodství. Tři čtvrtiny zástavby ve městě byly zničeny, nálety si vyžádaly mnoho civilních obětí.

