Polsko zadrželo věhlasného ruského vědce, byl hledaný kvůli vykopávkám na Krymu

Polská kontrarozvědka ruského vědce zadržela 4. prosince v souvislosti se žádostí Kyjeva o mezinárodní podporu při dopadení tohoto Rusa, řekl PAP mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. „Soudní řízení se týká neoprávněných vykopávek z let 2014 až 2019 na ukrajinském území okupovaném Ruskem,“ dodal.
Podle rádia RMF je výzkumník obviněn z ničení objektů krymského kulturního dědictví, přičemž Kyjev odhaduje škody na 200 milionů hřiven (98 milionů korun).
Polská média neuvádějí celé jméno zadrženého, identifikují ho jako Alexandra B., nicméně podle stanice RMF je to vedoucí oddělení starověké archeologie v petrohradské Ermitáži.
Do Evropy přijel na sérii přednášek a při cestě z Amsterdamu do Bělehradu, se ocitl ve Varšavě, kde ho v hotelu zadrželi agenti ABW, dodala stanice. Ukrajinci ho chtějí zatknout od listopadu, viní ho z toho, že se svým týmem prováděl bez povolení vykopávky na místě starověké osady Myrmekion, která se nacházela u současného města Kerč na Krymu, což podle ukrajinských vyšetřovatelů vedlo k částečnému zničení kulturní památky.
Rusko anektovalo ukrajinský Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny a v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi do sousední země.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle TASS zadržení výzkumníka v Polsku potvrdila. „Ruský občan Alexandr Buťagin, zaměstnanec státní Ermitáže, který byl pozván na přednáškový cyklus na téma ‚Poslední dny Pompejí‘ v Praze, Amsterdamu, Varšavě a Bělehradě, byl zadržen po příletu do Varšavy,“ sdělila mluvčí a obvinění proti němu označila za absurdní. „Je to právní zvůle,“ okomentoval zadržení vědce mluvčí Kremlu Peskov.
Samotný Buťagin podle ruského chargé d’affaires v Polsku Andreje Ordaše při setkání s diplomatem označil obvinění proti němu za absurdní.
„Nečekal, že by proti němu mohla být přijata nějaká opatření na základě těchto vykonstruovaných obvinění. Před příjezdem do Varšavy přednášel v Praze a v Amsterdamu, kde ho nezadrželi. Po příjezdu do Polska byl zatčen prakticky ještě týž den,“ řekl Ordaš podle TASS.