„Protivník se začal připravovat na válku. Vytváří zde určité prostředí, které má podkopat důvěru veřejnosti ve vládu, v základní orgány, jako jsou ozbrojené síly a policie, a vytvořit podmínky příznivé pro potenciální agresi na polském území,“ uvedl náčelník polského generálního štábu v rozhovoru s listem Rzeczpospolita.
„To je typické pro rok 1939, ale ve skutečnosti to předcházelo mnoha ozbrojeným konfliktům a také se to odehrávalo v době, kdy k těmto ozbrojeným konfliktům nedocházelo,“ dodal Kukula.
Reagoval tak na sérii sabotáží a kybernetických útoků, jimž Polsko nyní čelí. Posledním případem byl výbuch na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem na východě země, kudy míří vojenská pomoc na Ukrajinu. Polský ministr pro bezpečnostní služby Tomasz Siemoniak prohlásil, že je „velmi vysoká“ pravděpodobnost, že pachatelé pracovali „na příkaz zahraničních služeb“.
Agentura AP cituje nejmenovaného polského bezpečnostního činitele, podle něhož „pachatelé prokázali vysokou profesionalitu a odbornou přípravu“. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že může jít o další hybridní útok Ruska testující reakci Polska a NATO.
Deník Gazeta Wyborcza označil útok na trať Varšava–Lublin za „novou kvalitu v ruské diverzi proti Polsku“. Nebýt pozorného strojvedoucího, který si poškození kolejnice všiml, hrozila železniční katastrofa s množstvím obětí. Rusko podle komentátora překročilo další hranici a je namístě se ptát, zda proti Evropě vede jen hybridní válku.
Kukula uvádí, že Polsko momentálně není ve válce, nýbrž v „předválečné situaci“, která se lidově někdy označuje jako hybridní válka. „Jde o to, zvládnout toto předválečné období, vybudovat takzvanou účinnou politiku odstrašování, která bude do značné míry založena na našich obranných schopnostech, ale také na postojích našich občanů,“ zdůraznil.
Podle něj NATO v zásadě musí vybudovat „studenou válku 2.0“. „Znamená to, že budeme značně investovat do obranných schopností a jasně signalizovat, že jakýkoli útok na země NATO nebo naše území bude spojen s rozhodnou odpovědí a velkým rizikem pro potenciálního agresora, tj. Ruskou federaci,“ označil možného agresora.
„Věřím, že jsme schopni na tyto typy hrozeb reagovat symetricky či asymetricky různými způsoby. V tomto ohledu máme k dispozici celou řadu reakcí a je jen otázkou rozhodnutí, zda je použijeme, či nikoli,“ uvedl Kukula.