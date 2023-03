Pokud Ukrajina prohraje, budeme muset do války taky, řekl polský velvyslanec

V rozhovoru pro francouzskou televizi LCI Rościszewski zdůraznil, že je potřeba neustat v dodávkách vojenské pomoci Ukrajině. „Není to NATO, Polsko nebo Slovensko, kdo zvyšuje tlak, ale Rusko, které napadlo Ukrajinu. Rusko, které se zmocňuje jejího území. Rusko, které zabíjí její lidi. A Rusko, které unáší ukrajinské děti,“ označil polský velvyslanec Rusko za jednoznačného agresora.

„Proto, buď Ukrajina dnes obhájí svou nezávislost, nebo budeme muset do toho konfliktu vstoupit. Protože naše hlavní hodnoty, které jsou základem naší civilizaci a kultury, budou ohroženy,“ varoval Rościszewski. „Proto nám nezbude nic jiného, než do konfliktu vstoupit,“ dodal.

Právě tato slova vyvolala velkou reakci. Někteří polští opoziční politici ambasadora kritizovali, že hodlá Polsko zatáhnout do válečného konfliktu.

„Polský ambasador ve Francii, který řekl, že vstoupíme do války s Ruskem, pokud Ukrajina neuspěje, zjevně překračuje své pravomoci a měl by být jednoduše odvolán z úřadu,“ napsal například polský poslanec ze strany Levice Maciej Gdula.

„Diplomatický personál (vládnoucí strany) Právo a spravedlnosti je katastrofa. Jako velvyslance navrhují lidi bez zkušeností v diplomacii, kteří řeknou, co je napadne,“ uvedl Krzystof Bosak, jeden z vůdců krajně pravicové strany Konfederace.

Polská ambasáda ve Francii vydala prohlášení, ve kterém tvrdí, že velvyslancova slova byla vzata z kontextu. „Při pozorném poslechu celého rozhovoru je jasné, že nedošlo k žádnému oznámení o přímém zapojení Polska do konfliktu. Pouze k varování před důsledky, které by ukrajinská porážka mohla mít: možnost ruského útoku nebo zapojení více středoevropských zemí, pobaltských zemí a Polska do války,“ napsala ambasáda.

Velvyslanectví zkritizovalo údajnou snahu vytvořit „senzacechtivý obsah“ jako „zlou vůli“. Polsko prý dělá důsledně vše proto, aby se konflikt nepřelil do zbytku Evropy.

Francouzské obvinění

Kauza přichází krátce poté, co francouzský europoslanec za Národní sdružení (dříve Národní fronta) v souvislosti s rozhodnutím dodat na Ukrajinu letadla MiG-29 obvinil Varšavu, že „se zcela jasně snaží zatáhnout Evropskou unii do (válečné) eskalace“. „Varšava jde dokonce ještě dále než Washington ve vojenské podpoře Ukrajině,“ řekl politik ruské zpravodajské agentuře TASS. Národní sdružení neúspěšné prezidentské kandidátky Marine Le Penové dlouhodobě čelí podezřením ze silných vazeb na Rusko.

O tom, že porážka Ukrajiny by byla i porážkou evropských hodnot, hovořil v pondělí v Německu i polský premiér Mateusz Morawiecki. „Zítra to ale může být krev litevská, naše, česká a třeba také německá,“ varoval premiér před ruským „fašistickým“ imperialismem.

.Polsko spolu s pobaltskými státy patří mezi největší odpůrce Ruska v Evropě a nejostřejší zastánce vojenské pomoci Ukrajině. Jejich dlouholetá podezřívavost vůči Rusku vychází z negativních historických zkušeností z dob okupace Sovětským svazem.

Kvůli obavám z Ruska Varšava buduje největší armádu v Evropě. Podle Morawieckého je určena nejen pro potřeby Polska, ale i jeho spojenců.