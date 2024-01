Polskem hýbe kauza „mučení“ poslanců ve vězení. Kaczyński obvinil Tuska

„Rozhodnutí (o mučení) padlo na úplném vrcholu. Jsem přesvědčený, že je to osobní rozhodnutí Donalda Tuska a on osobně za to musí nést odpovědnost,“ řekl Kaczyński. Gazeta Wyborcza na svých internetových stránkách píše, že šéf Práva a spravedlnosti (PiS) uvedl, že Kamińskému se lékaři ve vězení v rámci nuceného podávání výživy násilím snažili zavést sondu do nosu, ačkoliv má problémy s nosní přepážkou. Podle Kaczyńského trpěl ohromnou bolestí a lidé, kteří takové metody používají, si zaslouží „mnohaleté vězení“.

Lékaři se k nucenému vyživování Kamińského rozhodli i kvůli tomu, že v důsledku hladovky, kterou ve vězení držel, mu nebezpečně klesla glykémie a tepová frekvence. Tento politik PiS navíc trpí diabetem.

Případ uvěznění Kamińského s Wonsikem sahá až do roku 2007, kdy stáli v čele protikorupční agentury CBA. Za tehdejší zneužití pravomocí je v roce 2015 soud nepravomocně odsoudil, prezident Duda ale oba politiky následně omilostnil a oba muži nastoupili do vládních funkcí. Nejvyšší soud později zpochybnil milost udělenou ještě před pravomocným odsouzením a jiný soud loni v prosinci oba politiky PiS poslal do vězení na dva roky. Policie je tento měsíc zadržela, když byli na pozvání Dudy v prezidentském paláci. Ten pak oznámil, že zahajuje proceduru jejich omilostnění a v úterý se znovu dostali na svobodu.

Ve čtvrtek byli Kamiński s Wonsikem znovu v prezidentském paláci a novináři podotkli, že „nevypadali, že by byli oběťmi mučení“. Kaczyński na to řekl, že „mučení bývá různé“. Je podle něho takové, „které je zvenku vidět, a takové, které vidět není“.

Proti tvrzení Kaczyńského o mučení Kamińského se ohradil předseda štětínské pobočky polské lékařské komory Michal Bulsa. Šéf PiS podle něho výroky o mučení z popudu Tuska naznačil, že lékaři mohli jednat na politický příkaz. „Slova poslance Kaczyńského považujeme za nebývalý skandál, za který musí nést politickou odpovědnost,“ řekl. Bulsa uvedl, že v pátek se lékařské sdružení obrátí na předsedu dolní komory parlamentu Szymona Holowniu se žádostí o potrestání předsedy PiS za jeho „ostudná slova“.

Kaczyńského PiS loni v prosinci po osmi letech skončilo u kormidla moci. Vystřídala ho proevropská koalice vedená Tuskem, hlavním politickým rivalem Kaczyńského.