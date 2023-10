Polská opozice má chuť vládnout. Klíčové budou její vztahy s prezidentem Dudou, řekl expert Dostál

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledek polských voleb? Jako úspěch opozice, i když nevyhrála, nebo jako úspěch PiS, i když přišla o většinu v parlamentu?

Jako úspěch demokratické opozice coby celku. Hlavně ale jako velký osobní triumf Donalda Tuska. Pro něj je to i obrovské zadostiučinění, zároveň to je velmi zajímavý příběh, protože málokterému politikovi, který odešel do evropských institucí, se podařil srovnatelný návrat do domácí politiky, jak to dokázal právě Tusk.

To obrovským způsobem zvyšuje jeho váhu v Evropě. Pokud vznikne vláda pod jeho vedením, určitě to budou chtít nějakým způsobem využít. Jemu se také podařilo již během kampaně dobře nastavit vztahy s potenciálními koaličními partnery. Přitom měl Tusk předtím pověst „buldozera“, který efektivně likvidoval konkurenty uvnitř vlastní strany i mimo ni.