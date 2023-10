Strašení migranty a nechutné výpady nezafungovaly, hodnotí tisk polské volby

„Povzbudivé je, že většina Poláků nepodlehla nechutné propagandě,“ píše Gazeta Wyborcza. Připomíná, že představitelé PiS šéfa opozice Donalda Tuska označovali za manžela bývalé německé kancléřky Angely Merkelové nebo za bratra ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Opozice vyhrála nad velmi těžkým rivalem,“ hodnotí Rzeczpospolita. „PiS do kampaně nasadilo celý státní aparát, včetně financí státních firem, a proto ty volby nebyly zcela rovné a slušné,“ dodává. O výsledku podle ní rozhodla hlavně mobilizace voličů, o kterou tak usilovala vládnoucí strana.

„Nezafungovalo strašení migranty, výsledky nepřinesly ani osobní nenávistné výpady proti Donaldu Tuskovi, programovou nabídku nahradily emoce,“ píše Rzeczpospolita. Připomíná, že současné vládnoucí straně nepomohlo ani to, že prosadila, aby se zároveň s volbami konalo referendum, v němž voliči kromě jiného odpovídali na otázku, zda „podporují přijetí tisíců nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky“. Referenda se zúčastnilo 40 procent hlasujících, tedy méně než polovina, a jeho výsledky proto nebudou závazné.

Ve volbách sice podle odhadů zvítězilo PiS, zřejmě ale v Sejmu, dolní komoře parlamentu, nedosáhne na vládní většinu. Na vytvoření kabinetu se chce dohodnout Tuskova Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice.

Strany proevropské opozice před volbami slibovaly, že napraví následky osmi let vlády PiS, zúčtují s jejími politiky a postarají se o to, aby se hluboce rozdělení Poláci usmířili, připomíná Gazeta Wyborcza. List od nich očekává, že budou postupovat jednotně co do nápravy Polska. „Nejdůležitější záležitostí je okamžitá změna ve veřejnoprávních médiích, zdevastovaných institucích právního státu, soudech. Je třeba obnovit vztahy s Evropskou unií založené na důvěře,“ píše tento liberální list.

Kvůli porušování principu právního státu Evropská komise zmrazila Polsku výplatu peněz pro národní plán obnovy. „Vítězové z opozice mohou rychle ukončit pat v této věci,“ píše Rzeczpospolita, ale upozorňuje, že podmínkou pro to je postoj prezidenta Dudy, který pochází z tábora národních konzervativců.

Komentátor tohoto ekonomicky zaměřeného listu připomíná, že kdokoliv vládu sestaví, bude stát před těmi samými problémy. Polsko čeká slabý ekonomický růst, bude muset upustit od „manuálního řízení“ hospodářství v podobě zmrazení cen elektřiny a plynu nebo umělého snižování cen pohonných hmot, ke kterému před volbami přistoupil státní petrochemický gigant Orlen. Připomíná, že nulová sazba DPH na některé potraviny, zavedená vládou kvůli rostoucím životním nákladům, platí do konce roku.