Polsko volí hlavu státu, rivalové mobilizovali i u uren. V sále došlo k ‚tahanici‘ mezi novináři

RYBNIK Skromné představení bez zbytečných slov – tak vypadalo hlasování opozičního kandidáta Rafała Trzaskowského v Rybniku v polském Slezsku. Jeho rival, prezident Andzej Duda, hlasoval v Krakově. Oba vyzvali voliče, aby přišli k urnám, pokud jim záleží na osudu Polska.

Skutečnost, že v neděli Polsko rozhoduje o hlavě státu, připomíná ve slezském městečku Rybnik máloco. Střední generace míří do kostela na mši svatou a všichni pečlivě nasazují roušky, v Polsku totiž opatření proti koronaviru stále platí. Ochranu obličeje je třeba nosit všude v uzavřených prostorách včetně volebních místností.



„Tady volí Trzaskowski? Skutečně?“ diví se recepční v hotelu. „To víte, já jsem tady sama a nedávno jsme otevřeli. Já volit nepůjdu, proč taky, máme po koronaviru jiné starosti,“ dodává a porozhlíží se po prázdném vestibulu. Všechno tu funguje jaksi v polovičním režimu, na dveřích visí oznámení psané obyčejnou tužkou „hotel funguje,“ návštěvníci se ale zatím nehrnou.

Kandidát opoziční Občanské koalice (OK) Rafał Trzaskowski se tentokrát rozhodl nehlasovat ve Varšavě, ale v Rybniku, slezském městečku asi 60 kilometrů od českých hranic, protože odsud pochází jeho žena Małgorzata. Současný prezident Andrzej Duda blízký vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) hlasuje ve svém rodném městě Krakově.

„Naplní Trzaskowski požadavky Židů?“

V místě hlasování Trzaskowského, v základní škole v ulici Różańskiego, se už od rána cídí stolky a zábradlí, dezinfekce teče proudem. Členové volební komise poctivě nosí roušky a štíty, vědí, že kamer a fotoaparátů mířících na všechny strany je tu požehnaně.

Redaktor polské veřejnoprávní televize TVP přinesl do sálu mikrofon a chce ho postavit přímo před volební urnu. To se zjevně nelíbí fotografům zahraničních agentur a zkoušejí chlapíka usměrňovat. Je znát, že TVP nemá nejlepší pověst kvůli tomu, že nadržuje vládní straně.

Kritice Trzaskowského programu věnovala TVP celou čtvrteční zpravodajskou relaci a vrcholem byla reportáž s názvem „Naplní Trzaskowski požadavky Židů?“ Veřejnoprávní televize uvedla, že Trzaskowski podpoří požadavky vyplacení odškodného za holocaust a hrozí, že Polsko přijde o závratnou sumu až 200 miliard zlotých (1,2 bilionu korun).

Kolegové to dávají redaktorovi TVP pocítit a z mikrofonu je nakonec kompromis, stojí tři metry od urny stejně jako dav fotografů a kameramanů. Nakonec je to stejně k ničemu, protože kromě slov „Dobrý den“ Trzaskowští nic víc ve volební místnosti neřeknou, striktně se drží pravidel.

Agitka u uren

Předsedkyně volební komise si dává záležet na procedurách a opoziční kandidát chvílemi postává jako opuštěný sloup. S lístky pak oba zapózují všem přítomným. „Ještě tady! Podívejte se sem! Volají fotografové a pár poctivě plní jejich přání.

Před volební místností se dvojice omezuje jen na krátké prohlášení. „Volit je občanská povinnost, ale také privilegium a já věřím, že to každý vezme vážně,“ prohlásil Trzaskowski a vyjádřil naději, že účast bude tentokrát vysoká.

K tomu, aby lidé přišli do volebních místostí, vyzval také v Krakově prezident Andrzej Duda. „Demokracie má stále větší význam, protože my Poláci bereme věci do vlastních rukou a rozhodujeme o tom, kdo bude vládnout v naší zemi,“ prohlásil první muž Polska, který obhajuje mandát.

Oba kandidáti mají zhruba stejné šance a z poměrně vysoké volební účasti je znát, že oba tábory mobilizovaly své příznivce, šance přitom mají skoro vyrovnané. První odhady budou známy z průzkumů těsně po uzavření volebních místností v devět hodin večer.