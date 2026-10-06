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Instalatérovi připisují sérii vražd žen, může jít o největší případ v historii Polska

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  10:44aktualizováno  10:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Polská policie vyšetřuje třiačtyřicetiletého muže, jehož podezírá z vraždy šesti starších žen a z loupeže, která vedla k smrti další seniorky. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli nespolupracuje. Ti prověřují ještě nevysvětlená úmrtí a seznam obětí by mohl být delší.

Vyšetřovatelé se domnívají, že si muž, profesí instalatér, získával důvěru starších osaměle žijících žen coby řemeslník. Dostal se tak do jejich bytů, kde je okradl a zardousil. Prověřují také další úmrtí mezi staršími lidmi.

Podle webu Onet by mohlo jít o nejzávažnější kriminální případ v polských dějinách.

Fotografie nalezené v telefonu podezřelého naznačují, že seznam obětí může být delší. Vyšetřovatelé našli v telefonu podezřelého na 75 tisíc fotografií, včetně snímků předmětů, které dosud nespojili se známými oběťmi.

Policie muže, o kterém polská média píší jako o MIchalu P., zadržela loni v únoru ve Varšavě těsně po jedné z vražd.

Jeho oběť krátce před útokem hovořila s bankovním úředníkem, hovor ale neskončil a v telefonu bylo slyšet, jak muž ženu škrtí. Vrah si později uvědomil, že je telefon stále aktivní a pokusil se uprchnout, ale u bytu oběti ho zatkla policie, kterou přivolal úředník.

Podezřelý, který je ve vazbě, se podle webu Onet potýká se závislostí na hazardních hrách a drogách. Letos mu úřady sdělily obvinění z vraždy šesti žen a loupeže, která vedla ke smrti sedmé ženy.

Případ se ale zatím nedostal k soudu, protože vyšetřovatelé prověřují další případy úmrtí starších lidí. Při některých útocích zřejmě pomáhali dva ukrajinští občané Taras H. a Ihor H., kteří jsou také ve vazbě.

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