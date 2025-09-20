Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou

„Polská a spojenecká letadla operují v našem vzdušném prostoru, zatímco pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti,“ uvedlo operační velení armády členské země NATO v příspěvku na síti X.
V 05:40 SELČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky. Krátce po 7:00 SELČ polské a spojenecké síly ukončily celou operaci poté, co ruské vzdušné údery proti Ukrajině přestaly, uvedlo polské velitelství s tím, že šlo o preventivní akci.
Polsko tak zareagovalo den poté, co podle Varšavy ruské stíhačky porušily bezpečnou zónu polské těžební plošiny v Baltu. V pátek rovněž ruské stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, které se rozhodlo požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
Rusko v sobotu odmítlo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.