Do polského vzdušného prostoru vletěl od hranic s Ukrajinou neznámý objekt

„Operační velitel ozbrojených sil v souladu s platnými postupy mobilizoval dostupné síly a prostředky, které měl k dispozici,“ uvedlo polské operační velitelství. Další informace neposkytlo. Polská stanice TV Republika nicméně uvedla, že pátrání po objektu se odehrává kolem města Hrubieszów u hranic s Ukrajinou, rádio RMF FM informuje o pátrání v okolí obce Zamość.

Kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy následně informovala, že hlava státu svolala na 13 hodin v úřadu pro národní bezpečnost (BBN) mimořádné jednání s ministrem obrany a vicepremiérem Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem, náčelníkem generálního štábu Wieslawem Kukulou a šéfem operačního velitelství ozbrojených sil Maciejem Kliszem.

Loni v polovině listopadu zabila exploze ve vsi Przewodów u hranic s Ukrajinou dva lidi, poznamenal v této souvislosti server TVN 24. Také tehdy Rusko před tím proti Ukrajině zahájilo masivní vzdušný útok a na polské území dopadla podle polských odborníků střela S-300 využívaná protileteckou obranou, která byla odpálená z ukrajinského území.

Incident tehdy vyvolal obavy, že ruská válka na Ukrajině by se mohla vyhrotit do širšího konfliktu, pokud by šlo o ruský útok na území členského státu NATO. Nicméně Varšava i Severoatlantická aliance daly vzápětí najevo, že se zřejmě jednalo o ukrajinskou střelu, kterou se bránící se země snažila sestřelit ruskou útočící raketu.

Po tragédii v Przewodówě střežily region až do letošního listopadu německé systémy protivzdušné obrany Patriot, podotkl server Onet.