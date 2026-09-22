Dobrzyński uvedl, že 17letého Pawla G. „fascinuje nacistická ideologie a připravoval teroristický útok, při kterém mělo zemřít mnoho lidí“.
Podle polského ministra spravedlnosti Waldemara Žurka si za cíl vybral školu a mešitu. V jeho domě byly nalezeny zbraně, výbušné materiály a předměty s nacistickými symboly. Soud mladíka z Siemanowic Śląskiech na předměstí Katovic poslal na tři měsíce do vazby.
Minulý týden ABW oznámila, že ve spolupráci s policií ve Slezském vojvodství zadržela dva 16leté chlapce, kteří byli aktivní v extremistických a neonacistických skupinách na internetu. Na základě analýzy sítě jejich kontaktů pak v pátek kontrarozvědka dopadla i Pawla G.
Tito mladíci se účastnili diskuzí o atentátech z minulosti a jejich pachatelích, probírali způsob jednání atentátníků a považovali je za zdroj inspirace, uvádí ABW na svých internetových stránkách.
Pawel G. byl obviněn z přípravy teroristického útoku, při kterém mělo zemřít mnoho lidí, z účasti na organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo páchání teroristických činů, z propagace nacismu a fašismu a z podněcování nenávisti.
ABW při rozkrývání skupiny získala informace také o nezletilém občanovi Německa, který údajně dával najevo, že je ochotný podniknout útok s použitím zbraní motivovaný rasovou nenávistí, xenofobií a náboženskou nesnášenlivostí. ABW o něm informovala německou stranu.