Polsko zakáže dětem mobily na základních školách, většina lidí to podporuje

„Na ministerstvu právě končíme práce na velké změně předpisů, velice důležité pro školy, která způsobí, že od 1. září 2026 v základních školách zavedeme zákaz používání mobilních telefonů,“ řekla ministryně. Mobily budou zakázány během vyučování s výjimkou případů, kdy učitel jejich použití povolí, dodala podle listu Rzeczpospolita.
Až 73 procent dotázaných Poláků podporuje zavedení zákazu „chytrých telefonů“ ve školách, vyplývá z průzkumu ústavu CBOS z loňského března. Dotázaní v poměru 71 ku 25 procentům pokládali za lepší řešení zavedení všeobecných a jednotných předpisů, než aby si každá škola rozhodovala sama.
V současnosti právě školy mohou regulovat přístup k mobilům, ale pouze v omezeném rozsahu, připomněl deník. Dodal, že původně i ministerstvo školství pokládalo mobily za záležitost, které by si měly upravovat samy školy.
Česká vláda tento měsíc přijala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákazu či omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školách. Návrh novely předložili opoziční poslanci KDU-ČSL. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že ředitelé škol už mají možnost na základě školního řádu rozhodnout se pro regulaci mobilů o přestávkách.
Poslanci KDU-ČSL poukazovali na to, že nyní zákon ponechává podobu regulace mobilních telefonů v pravomoci jednotlivým školám. Cílem novely je podle předkladatelů podpořit školy i rodiče a dát jim právní jistotu, jak se mají chovat. U dětí do zhruba deseti let by podle předlohy platil úplný zákaz používání mobilů a jiných elektronických zařízení při vyučování. Výjimku by zákon stanovil pro případy, kdy jsou tato zařízení součástí vzdělávání, musely by být školním majetkem.