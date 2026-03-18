Polsko zakáže dětem mobily na základních školách, většina lidí to podporuje

  22:33aktualizováno  22:33
Polsko od nového školního roku zakáže používání mobilních telefonů na základních školách, oznámila ve středu ministryně školství Barbara Nowacká. Uvedla, že zákaz projednala s premiérem Donaldem Tuskem a vysvětlila jej velkou závislostí dětí na internetu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Na ministerstvu právě končíme práce na velké změně předpisů, velice důležité pro školy, která způsobí, že od 1. září 2026 v základních školách zavedeme zákaz používání mobilních telefonů,“ řekla ministryně. Mobily budou zakázány během vyučování s výjimkou případů, kdy učitel jejich použití povolí, dodala podle listu Rzeczpospolita.

Až 73 procent dotázaných Poláků podporuje zavedení zákazu „chytrých telefonů“ ve školách, vyplývá z průzkumu ústavu CBOS z loňského března. Dotázaní v poměru 71 ku 25 procentům pokládali za lepší řešení zavedení všeobecných a jednotných předpisů, než aby si každá škola rozhodovala sama.

V současnosti právě školy mohou regulovat přístup k mobilům, ale pouze v omezeném rozsahu, připomněl deník. Dodal, že původně i ministerstvo školství pokládalo mobily za záležitost, které by si měly upravovat samy školy.

Česká vláda tento měsíc přijala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákazu či omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školách. Návrh novely předložili opoziční poslanci KDU-ČSL. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že ředitelé škol už mají možnost na základě školního řádu rozhodnout se pro regulaci mobilů o přestávkách.

Poslanci KDU-ČSL poukazovali na to, že nyní zákon ponechává podobu regulace mobilních telefonů v pravomoci jednotlivým školám. Cílem novely je podle předkladatelů podpořit školy i rodiče a dát jim právní jistotu, jak se mají chovat. U dětí do zhruba deseti let by podle předlohy platil úplný zákaz používání mobilů a jiných elektronických zařízení při vyučování. Výjimku by zákon stanovil pro případy, kdy jsou tato zařízení součástí vzdělávání, musely by být školním majetkem.

