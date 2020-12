Polsko zavádí karanténu pro přelom roku. Zavřou hotely, obchody i sjezdovky

VARŠAVA Polsko zavede celostátní karanténu od 28. prosince do 17. ledna, oznámil polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Zavřít budou muset hotely, sjezdovky a nákupní centra s výjimkou obchodů se základními potřebami, uvedl ministr podle televize TVN 24. Do desetidenní karantény také budou muset všichni lidé, kteří přicestují do Polska organizovanou dopravou.

Polské zdravotnictví se potýká s druhou vlnou pandemie koronaviru. Denní přírůstky nově potvrzených případů nákazy minulý měsíc dosáhly maxima, přesahujícího přes 27 000 případů denně, připomněla agentura Reuters.

Česko od pátku čeká lehký výstavní chaos. Někde zůstane otevřeno, jinde zavřou Niedzielski varoval před třetí vlnou v novém roce. Vyzval také spoluobčany, aby zůstali opatrní. „Vyzývám každého Poláka, aby byl zodpovědný za sebe a za své blízké. Ale vím, že výzvy nepomohou,“ řekl. I když pro vánoční svátky nebudou podle ministra zavedena žádná nová omezení, pro silvestrovskou noc se podle ministra počítá se zákazem vycházení od sedmé hodiny večer 31. prosince do šesté ráno 1. ledna. Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek ohlásilo 11 953 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 431 úmrtí. Od začátku pandemie v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel se nakazilo téměř 1,2 milionu lidí, z nichž 24 345 nákaze podlehlo.